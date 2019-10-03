Кошачий ботокс, пирсинг и тату. Как хозяева издеваются над питомцами

Представление о человеческой красоте животные не разделяют. Однако хозяевам это очевидное утверждение сложно втолковать, поэтому очень часто в России и мире происходят жуткие случаи, которые иначе как живодёрством над кошками и собаками не назовёшь.

Увеличить губы кошке

2 октября в московский салон красоты пришла женщина с кошкой. Она заявила, что кошки имеют право на красоту. И попросила сделать кошке укол ботокса. Администратор хотела вразумить особу, но клиентка не унималась. За несчастную кошку вступилась другая клиентка, которая сказала, что кошкам накачанные губы не нужны, и предложила забрать кошку. Хозяйка рассвирепела, набросилась с кулаками. И, схватив кошку, сбежала.

Сделать кошке татуировку

В США для кошачьей татуировки есть особое слово "catoo". Владельцы считают, что рисунок добавит кошке индивидуальности. На деле он добавит животному нестерпимую боль после анестезии. Возможность умереть во время татуирования, а также вероятность получить сепсис. А хозяевам лучше бы добавить мозгов. Одну из первых кошек, кстати, татуировали в Москве в 2009 году — лысому сфинксу хозяйка набила на грудь Тутанхамона.

Сделать питомцу пирсинг

Грани человеческого идиотизма иногда сложно познать до конца. Так, в 2011 году в штате Пенсильвания Холли Кроуфорд сделала пирсинг котятам. Одному проколола уши, а второму вставила кольцо в холку. Она пыталась продать их на eBay как "готических кисунь". В итоге Холли оштрафовали за жестокость. Другое дело — в России таких штрафов нет. Поэтом Ольга Бузова проколола уши двум своим собачкам. И хвасталась этим в Cети. На все упреки она отвечала, что собачкам с ней хорошо, а критики пусть идут мимо.

Сделать кошке коррекцию век

Эта фотография шокировала многих любителей животных. В 2019 году в Китае владелица кошки сделала ей операцию по удалению века. Чтобы кошка выглядела "более милой". Такого рода пластика набирает популярность в Азии и стоит около 1500 долларов. Когда на владелицу зверушки обрушились с критикой, она заявила, что якобы делала операцию не из блажи — спасала кошку от заболевания. Однако ей мало кто поверил.

Сделать собаке пластику ушей

В 2015 году в России владелица джек-рассел-терьера сделала ему пластику ушей. У собаки они росли вверх, а хозяевам хотелось, чтобы те были такими, как у собаки Майло из фильма "Маска". История облетела все мировые СМИ. Надо сказать, что и за границей не отстают.

Сделать псу подтяжку

Владельцы в Японии и Китае полюбили менять внешность любимцев на более симпатичную. Популярно увеличивать глаза. А шарпеям, у которых кожа в складках, делают подтяжку. Якобы ради собаки, но вряд ли собака оценит такие перемены в своей внешности.

Покрасить собаку в яркий цвет

Один из самых ярких случаев издевательства над животными. В Геленджике уличные фотографы выкрасили собак в яркие цвета, чтобы привлечь побольше туристов. Притом что краска может вредить животным. И разъедать кожу. Кроме того, собаки вылизываются, токсичная краска попадает в желудок. Разноцветных псов в конце туристического сезона выбросили в лесу. И спасали их уже неравнодушные жители.