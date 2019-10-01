Москвичка закатила скандал в салоне красоты, требуя увеличить губы своей кошке

Редакция Лайфа считает, что это может быть пранк. Но взглянуть на запись всё равно любопытно.

В редакцию Лайфа обратились сотрудники одного из столичных салонов красоты и поведали вот какую историю. По их словам, в минувшую пятницу к ним обратилась странная клиентка, которая принесла на процедуру свою кошку. Девушка заявила, что животные тоже имеют право быть красивыми, а потому она хочет увеличить губы своему питомцу.

Администратор пыталась вразумить особу, пояснив, что такие процедуры животным не проводят, но клиентка не унималась. На защиту кошки встала другая посетительница салона, которая посоветовала не отдавать питомца хозяйке до приезда полиции. Это стало для кошатницы последней каплей. Она набросилась на клиентку и администратора с кулаками, выхватила животное и скрылась.

Отметим, что это версия событий салона красоты. Редакция не исключает, что перед нами пранк или постановка. Зато здесь мы собрали настоящие факты о кошках, которые имеют под собой научное обоснование.

Не разбираетесь в кошачьей красоте? Не беда. Лайф предлагает подборку грациозных лошадей, которые позируют лучше инстаграм-моделей.