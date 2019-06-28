Неудачники устроили ограбление в стиле GTA, насмешив полицию снятым в ТЦ видео

Дерзкие грабители решили провернуть своё грязное дело в пригороде Брисбена, Австралия.

Полиция штата Квинсленд опубликовала в "Фейсбуке" ролик с воришками, который стал быстро распространяться в Сети. На его кадрах видно, как красный пикап влетает в здание, разбивая стеклянные двери. А затем двое парней в масках привязывают к машине ремнём стоящий внутри банкомат. Вытащить его сразу не удаётся — верёвка развязывается. И они пытаются опять, дотащив его до выхода.

Однако преступникам снова не повезло. Отбуксировать банкомат они так и не смогли и бросили на месте. Машину парни тоже оставили неподалёку и подожгли, а сами скрылись в неизвестном направлении. На официальном сайте полиции Квинсленда указано, что банкомат находился внутри торгового центра. Воры проникли туда ночью на угнанном "ниссане". Расследование продолжается.

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