В Белореченске дети украли тачку прямо под камерой, и это видео насмешит любого

Современные подростки не всё время сидят в соцсетях и ходят, уткнувшись в девайсы. Иногда они проявляют "изобретательность" и "смекалку" в реальной жизни.

В городе Белореченске Краснодарского края на видео попали два подростка, которым зачем-то очень понадобилась садовая тачка. Мальчишки решили умыкнуть её со двора, но ворота были надёжно заперты. Тогда юным похитителям пришлось продемонстрировать всё то, на что они способны.

Ребята безуспешно пытались перекинуть её через забор. Затем притащили скамейки, парту и даже лестницу. При этом делали всё настолько смешно, что не могли не покорить своим комическим талантом зрителей. Ролик быстро разлетелся по соцсетям, а пользователи в комментариях смеялись, умилялись и по-доброму журили его героев.

При этом всего похищение длилось пять минут, отмечает "Регион online". А затем один подросток покатил куда-то другого в добытой наконец тележке. Однако в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю отметили, что заявления о краже тачки пока не поступало.

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