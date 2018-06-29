Кристина Агилера тряхнула стариной и выложила свои голые фото

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Кристина Агилера тряхнула стариной и выложила свои голые фото

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В последнее время 37-летняя американская певица Кристина Агилера зачастила выкладывать свои голые снимки. Так, в феврале звезда опубликовала откровенное фото из джакузи. А несколько дней назад в "инстаграме" фотографа Милана Зрнича появился снимок Агилеры для альбома Liberation, на котором певица позирует в пиджаке, но с оголённой грудью.

<p>Фото: instagram.com/milanzrnic</p>

Фото из джакузи произвело фурор среди поклонников её творчества, поэтому певица решила повторить. На этот раз она сфотографировалась на Polaroid.

<p>Фото: instagram.com/xtina</p>

"Не забывайте выдыхать и любить себя"

подпись к фото Кристины Агилеры

В свои 37 лет Агилера остаётся всё такой же сексуальной бунтаркой, как и десять лет назад. Певица не стесняется показывать своё голое тело, а её фото без макияжа только вызывают восторг у подписчиков.

<p>Фото: instagram.com/xtina</p>

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