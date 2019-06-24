Роналду показал, как отдыхает с возлюбленной на яхте, выложив откровенные фото

Знаменитый футболист и его 25-летняя девушка Джорджина Родригес отправились в Сен-Тропе, Франция.

Влюблённые делятся снимками с курорта в своих инстаграмах. Модель демонстрирует фигуру в бикини, принимая откровенные позы, а одно из фото подписала фразой La Dolce Vita ("сладкая жизнь").

Парочка вовсю наслаждается отдыхом на яхте, аренда которой стоит 200 тысяч долларов в неделю (около 12,6 миллиона рублей), пишет Daily Mail. Что неудивительно, ведь состояние Роналду, одного из самых высокооплачиваемых футболистов в мире, оценивается в $450 миллионов.

Сам спортсмен тоже не остался в стороне и показал мускулистый торс. Кроме того, он выложил горячий снимок с возлюбленной, с которой встречается уже три года. Пара лежала в обнимку в джакузи, а фотограф запечатлел их страстный поцелуй. В подписи к фото Роналду в очередной раз признался в чувствах к модели, указав: "Моя любовь".

Вместе с ними на отдых отправился и сын футболиста Криштиану-младший. Джорджина помогает Роналду воспитывать мальчика и ещё двух детей от суррогатной матери — Матеу и Еву. Также у пары растёт общая дочка Алана.

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