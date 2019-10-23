Бородина попала под раздачу после слов о москвичке, избитой в салоне красоты

36-летняя телеведущая решила высказаться об ужасном инциденте, который произошёл с блогершей Валентиной в одном из столичных салонов красоты.

Девушка с ником valencia_s111298 рассказала в "Инстаграме", что её избила косметолог после вопроса о качестве препарата, который та ей собиралась колоть. По словам Валентины, врач Олеся Владимировна Соколан напала на неё, разбила лицо до крови и отняла телефон. В подтверждение пострадавшая приложила фото и видео.

Ксения Бородина не осталась в стороне и прокомментировала случившееся, выбрав для этого случая фильтр с сердечками и розовыми щеками. Ведущая заранее предупредила, что её не сильно касается правдивость истории. Тем не менее её повергло в шок, что девушки в принципе обращаются к непроверенным косметологам. Ксения предположила, что эти "трёхдневные косметологи" приезжают из провинции и работают без надлежащей лицензии. За это в Сети её обвинили в высокомерии и снобизме.

Сто раз вам говорила, девочки. Смотрите, куда вы, к кому вы идёте. Эти косметологи трёхдневные, которые приехали откуда-то <...>, сняли здесь комнату у метро, накупили препаратов за три рубля и вас всех ждут. Вы свои лица доверяете таким людям Ксения Бородина

Ведущая призвала девушек тщательно проверять специалистов, которым они собираются доверить свои внешность и здоровье. При этом сама Валентина указывала, что обратилась в раскрученную в "Инстаграме" клинику, которая, как она позже заметила, постоянно меняла название в соцсетях.

Вы с ума не сходите, чудес не бывает! Смотрите обязательно, чтобы это была проверенная клиника или надёжный салон красоты, отзывы читайте. Не надо этого Ксения Бородина

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