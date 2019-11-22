Мужа Ксении Бородиной избили во время съёмок

Изначально Курбан Омаров шутил, что ссадины на лице оставила его трёхлетняя дочь Теона.

Муж Ксении Бородиной выложил в "Инстаграм" снимок из московской больницы, который вызвал беспокойство у его подписчиков. На лице Курбана Омарова видны ссадины, а его лоб и глаз скрыты повязкой. Сам мужчина сначала объяснил это тем, что младшая дочь не рассчитала силу и кинула в него пульт.

Кто-то пьянствует, кто-то б*дствует, кто-то бегает по городу от ОМОНа, а я уже слишком стар для всего этого дерьма. Я сидел и смотрел мультики, но всё равно пострадал Курбан Омаров

Курбан поспешил всех успокоить, объяснив, что с ним всё в порядке, просто он "не вовремя переключил любимый мультик Теоны". Однако вскоре стала известна реальная причина. Мужчина рассказал "Стархиту", что его избили во время съёмок нового шоу.

Да, меня правда избили. Сейчас со мной уже всё хорошо. Это было сделано специально для нового шоу. А какого, пока сказать не могу Курбан Омаров

Впрочем, до сих пор неизвестно, чем зарабатывает на жизнь избранник телеведущей "Дома-2". Многие поклонники считают, что семью обеспечивает Бородина. Тем временем Курбан активно ведёт свой инстаграм, где на него подписано более 2,5 млн человек, а недавно выпустил собственную книгу.

Бородина решила заткнуть зоозащитников, рассказав, где пропадают их мужья