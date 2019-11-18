Бородина решила заткнуть зоозащитников, рассказав, где пропадают их мужья

36-летняя ведущая похвасталась своим походом в цирк, из-за чего нарвалась на критику в комментариях.

В ответ на нападки Бородина решила высказаться довольно жёстко. Она посоветовала юзерам обратить внимание на свои семьи и выступить против стриптиз-клубов, оставив цирки в покое.

Вы бы лучше так выступали против стриптиз-клубов, чтобы ваши мужья домой к вам бежали с работы! И вы бы были добрее и спокойнее! А то про цирки вы много знаете, а про свой домашний цирк молчите Ксения Бородина

А началось всё с того, что артистка поделилась положительными эмоциями, полученными на представлении. Но не все оказались готовы разделить её радость. Бородину упрекнули в том, что она поддерживает содержание диких животных в вольерах и использование их ради развлечения. Но смутить Ксению оказалось не так просто. Она парировала злобные комментарии, объяснив, что тиграм и львам в неволе живётся довольно неплохо.

Он [лев] не знает другого, не знает дикой природы. Это по факту такое же домашнее животное, только экзотическое Ксения Бородина

Ксения Бородина — российская телеведущая, работающая на телепроекте "Дом-2", пишет "24СМИ". Артистка была известна своими многочисленными романами, но уже четыре года счастлива в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым. Несмотря на это, периодически появляются слухи о неверности её супруга. И сама ведущая обвиняла его в измене, совершённой, когда она была беременна.

Бородина попала под раздачу после слов о москвичке, избитой в салоне красоты