Клиентка пожаловалась на салон Бородиной, рассказав об ужасной антисанитарии

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Фото © Instagram/borodylia

Недавно Ксения призывала подписчиц быть внимательнее при выборе бьюти-услуг. А сейчас сама оказалась под огнём критики.

Ведущая скандального шоу "Дом-2" успела открыть ресторан, бутик одежды и несколько салонов красоты. Но, похоже, следить за работой своих заведений она не совсем успевает. Девушка, которая пришла в один из её салонов сделать укладку, осталась сильно разочарована, отмечает Starhit.

<p>Фото © Instagram</p>

Клиентка пожаловалась на грязь и антисанитарию в заведении. По словам посетительницы, мастер использовал грязные инструменты, на которых были чужие волосы. И даже предложил девушке расчесаться самой.

<p>Фото © Instagram</p>

Однако, вместо того чтобы прислушаться к отзывам клиентов и попытаться решить проблему, Ксения просто заблокировала недовольную девушку в "Инстаграме". При этом в "историях" Ксения, отвечая на вопросы подписчиков, отмечала, что сама пользуется услугами своего салона. Она делает там маникюр, который носит целый месяц.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/borodylia/" target="_blank"><strong>borodylia</strong></a></p>

Было бы здорово, если на подобные обзоры собственники не реагировали баном. Ведь из каждой неприятной ситуации можно выйти с плюсом для себя и получить ещё в два раза больше клиентов

Клиентка

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