Клиентка пожаловалась на салон Бородиной, рассказав об ужасной антисанитарии

Недавно Ксения призывала подписчиц быть внимательнее при выборе бьюти-услуг. А сейчас сама оказалась под огнём критики.

Ведущая скандального шоу "Дом-2" успела открыть ресторан, бутик одежды и несколько салонов красоты. Но, похоже, следить за работой своих заведений она не совсем успевает. Девушка, которая пришла в один из её салонов сделать укладку, осталась сильно разочарована, отмечает Starhit.

Клиентка пожаловалась на грязь и антисанитарию в заведении. По словам посетительницы, мастер использовал грязные инструменты, на которых были чужие волосы. И даже предложил девушке расчесаться самой.

Однако, вместо того чтобы прислушаться к отзывам клиентов и попытаться решить проблему, Ксения просто заблокировала недовольную девушку в "Инстаграме". При этом в "историях" Ксения, отвечая на вопросы подписчиков, отмечала, что сама пользуется услугами своего салона. Она делает там маникюр, который носит целый месяц.

Было бы здорово, если на подобные обзоры собственники не реагировали баном. Ведь из каждой неприятной ситуации можно выйти с плюсом для себя и получить ещё в два раза больше клиентов Клиентка

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