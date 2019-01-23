Драма продолжается. Появилось видео, где Собчак спешит к избитому Богомолову

В истории с избиением режиссёра Константина Богомолова ревнивым мужем Максимом Виторганом появились новые подробности. Оказывается, практически сразу после драки в кафе появилась Ксения Собчак и поспешила к избитому мужчине.

Запись с камер с участием взволнованной телеведущей опубликовал телеканал "Рен-ТВ". Сама Ксения появляется на 27-й секунде видео.

Также сообщается, что Виторган заранее узнал, что Собчак собирается провести время в кафе вместе с Богомоловым, и именно этот факт стал причиной конфликта актёра и режиссёра. Отмечается, что Ксения не стала скрывать от мужа своего отношения к происходящему: после драки она утешала предполагаемого любовника и говорила ему, что всё будет хорошо. В конце концов расстроенный Виторган был вынужден уехать домой один, а его супруга осталась рядом с Богомоловым. Кафе они покинули вместе.

Сами участники конфликта пока никак не комментируют скандальную ситуацию. Тем не менее Ксения Собчак выложила на своей странице в "Инстаграме" фото в образе знаменитой литературной изменщицы Анны Карениной.

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