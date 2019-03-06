Собчак ещё не развелась с Виторганом, а её уже застали с любовником в аэропорту

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Собчак ещё не развелась с Виторганом, а её уже застали с любовником в аэропорту

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Фото: instagram/xenia_sobchak, Super.ru

Ксения Анатольевна, кажется, уже не стремится сохранять образ благочестивой жены и в открытую путешествует с любовником.

Несмотря на то, что Ксения Собчак всё ещё состоит в браке с актёром Максимом Виторганом, это нисколько не помешало ей отправиться в романтическое путешествие с новым возлюбленным. Папарацци застали ведущую с режиссёром Константином Богомоловым в аэропорту Чехии.

<p>Фото: <a href="http://super.ru" target="_blank">Super.ru</a></p>

Судя по всему, парочка отправилась в совместную поездку по Европе. Влюблённые совершали покупки в Duty Free, когда их удалось снять на камеру, пишет Super.ru. При этом ни у Собчак, ни у Богомолова в Чехии не было запланировано мероприятий. Оттуда они отправились самолётом в Санкт-Петербург.

<p>Фото: instagram/x<a href="https://www.instagram.com/xenia_sobchak/" target="_blank"><strong>enia_sobchak, k</strong></a><a href="https://www.instagram.com/konbog75/" target="_blank"><strong>onbog75</strong></a></p>

Напомним, что в январе в центре Москвы разразилась драка. Максим Виторган решил разобраться с соперником на кулаках. В итоге у Богомолова оказался сломан нос, но удержать даму сердца это не помогло.

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