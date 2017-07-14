Oxxxymiron и ещё 17 ярчайших батл-рэперов России. Подробный гид

Легенды, лузеры и фрики — Лайф представляет энциклопедию отечественного батл-рэпа.

Если вы похоронили для себя русский рэп ещё в нулевых, пора откапывать гроб обратно. Возможно, наши исполнители выпускают не самые топовые треки, зато батлы они делают выдающиеся — как по просмотрам, так и по зрелищности.

Ниже — рейтинг самых сильных, самых слабых и самых оригинальных МС страны. Краткая биография прилагается.

Примечание: ссылки ведут на видео батлов.

1. Oxxxymiron

Мирон Фёдоров провёл всю юность в Европе и учился рэпу у лучших представителей жанра. Из-за этого развитие Окси получилось всесторонним: он силён и как артист, и как батлер.

Четыре года назад Мирон Янович стоял у истоков "Версуса" — до сих пор жива легенда, что Oxxxymiron вообще один из основателей этого движения. На самом деле он всего лишь помогал проекту на правах продюсера-благотворителя — связывался со знакомыми артистами и приглашал их на батлы. Те, как правило, не отказывались.

За четыре сезона Окси провёл на "Версусе" четыре сражения и стабильно рос от батла к батлу. В боях с Криплом и Дуней он опирался на сочные панчлайны, в сражении с Джонибоем записал легендарное вступление и показал, как надо читать грайм, а в июне 2016-го вышел против ST и удивил всех мощнейшей лекцией о поэтах и графоманах.

Суммарно видео с версусами Окси набрали на YouTube больше 70 млн просмотров — это однозначный мировой рекорд, который продержится ещё очень долго.

Дошло до того, что летом 2017 года Мирон выпустил футболки по мотивам собственных панчлайнов. Можно не сомневаться, что эти вещи раскупят за несколько дней.

Сейчас Окси готовится к батлу с Гнойным — об их встрече говорят уже почти год, но никто толком не знает, когда король будет отстаивать чемпионский пояс. Зато все предматчевые расклады уже ясны: Мирон — явный фаворит, который обязан показать выскочке, каким должен быть успешный МС.

2. Гнойный

Слава Карелин ездит в концертные туры, но не считает себя артистом. Его ниша — спортивный батл-рэп в самых разных форматах: и с подготовкой, и фристайлом, и даже под бит. Сила Гнойного — в умении создавать абсолютно сумасшедшие, но глубокие и красивые панчлайны, которые неминуемо провоцируют шум толпы. Кроме того, важна подача: все ключевые строчки Слава вываливает на оппонента настолько отчаянно и эмоционально, что тот чувствует почти физическую боль.

До прошлого лета Гнойный был известен лишь локально (среди фанатов "Слова"), однако сейчас он уже настоящая звезда батл-рэпа. Во-первых, Карелин разгромил Эрнесто Заткнитесь и заслужил вызов от Окси. Во-вторых, попал в неприятную ситуацию с чеченцами, за которую ему пришлось публично извиняться. В-третьих, поучаствовал в двух батлах под музыку и продемонстрировал, что умеет круто попадать в бит.

Грядущий батл с Мироном — уже триумф для Гнойного: если Слава достойно примет бой, его творчеством заинтересуется не только андеграунд, но и массовый зритель.

3. Rickey F

Рики — пример того, что даже один талантливый раунд на "Версусе" может принести славу. Осенью 2015-го Геннадий Фарафонов участвовал в батле против Сина (он так и остался никем) и семь минут крошил противника за то, что тот пожаловался на онкологию мозга.

С одной стороны, шутки про рак аморальны, с другой — Рики подал их так, что 1703 несколько раз взрывался от хохота.

Тот батл дал очень качественный старт карьере Геннадия: в итоге Рики Ф добрался до полуфинала Versus Fresh Blood, а в декабре 2016-го батлил с Гнойным под бит и набрал больше 20 миллионов просмотров. Параллельно Фарафонов записывает треки, выпускает клипы и даёт концерты — его уже нельзя назвать начинающим артистом.

Однако по-настоящему статус Рики в русрэпе закрепился лишь тогда, когда Ресторатор в эфире "вДудя" назвал Геннадия одним из двух сильнейших батлеров страны. Звание второго после Окси — это крайне почётно.

4. Гарри Топор

В первый год существования "Версуса" питерский рэпер провёл пять поединков и выиграл четыре из них. В коллекции скальпов Гарри собрались легенды калибра — Стим и Noize MC, а Топор получил не только респект, но и новых слушателей. Сейчас его панчлайны кажутся слегка старомодными, а раунды — чересчур короткими, но в 2013-м Игоря Александрова гуглили не реже, чем Мирона Фёдорова.

Три года назад Гарри объявил, что замораживает участие на "Версусе" ради карьеры артиста: проект позволил ему подписать контракт с букинговым агентством и обеспечить себя длинными гастролями.

И всё же несколько недель назад Топор признался, что возвращается на ринг и в ближайшие месяцы (скорее всего, осенью) проведёт шестой батл в жизни.

Оппонент пока не определён, но подобрать соперника будет нелегко. Гарри хочет батлить исключительно с состоявшимися исполнителями, а они (от Фараона и Скриптонита до Хаски и L'One) стабильно отказываются от встречи с Топором.

5. ST

Ветеран культуры долго отказывался приходить на "Версус", но первый же визит закончился триумфом: в начале 2014 года Александр Степанов нанёс дебютное поражение Гарри Топору. Затем ST вынес своего давнего противника Димасту, а летом 2016-го удивил Оксимирона парой сочных панчлайнов. По версии судей, Степанов проиграл тот батл 0:3, но даже Мирон согласился, что разгрома не было, а справедливый счёт — 1:2.

Сейчас поклонники ST постоянно спрашивают у него в "Инстаграме", когда будет следующий батл, но картавый исполнитель отвечает, что пока не видит достойных противников. Насколько затянется молчание Степанова — неизвестно.

6. Эрнесто Заткнитесь

Дмитрий Ромащенко стал главным открытием первого сезона Versus Fresh Blood – лиги для тех, у кого ещё нет резонансного рэперского бэкграунда. Эрнесто радовал абсолютно всем: и стихами, и кровожадностью, и тембром голоса, и фирменными интонациями.

К сожалению, Дима до сих пор не реализовал действительно гигантский потенциал: сначала проиграл финал "Версуса", а летом 2016-го объективно уступил Гнойному в плане жестокости. Судей на том батле не было, но обычные зрители, как и Оксимирон, отдали победу Славе Карелину.

С тех пор Эрнесто не участвовал в серьёзных батлах. Карьера рэп-артиста тоже не задалась. Есть немаленькая вероятность, что Ромащенко совершит камбэк на "Версус", но когда — непонятно.

7. Чейни

В июле 2014-го вышел шикарный батл Чейни против Гнойного. Титул победителя первого сезона "Слова СПб" ушёл к Карелину, но его противник запомнился беспредельно едкими и грязными панчлайнами. С тех пор Дэн Чейни удерживает тот же высокий уровень, а шагнуть выше мешает нежелание батлера участвовать в проектах "Версуса".

Зато Денис стал ведущим "Слова СПб", запустил проект "Рвать на битах" и поучаствовал в эпическом батле против Хайда — возможно, лучшем столкновении рэперов за пределами "Версуса".

8. Юля Kiwi

Как правило, приход девушек на батлы заканчивается либо слезами, либо забытым текстом, но у Юли всё иначе: она выдаёт вполне мужские панчлайны и не морщится даже после самых жёстких оскорблений.

Список Юлиных достижений впечатляет: Kiwi разорвала в женском дерби Машу Химу, дошла до полуфинала сезона "Слова СПб", а 1 апреля 2017 года вышла против Дэна Чейни в пародийном видео.

По сюжету, Диана Шурыгина батлила Сергея Семёнова — получилось очень стильно, оригинально и натуралистично. Неудивительно, что этот псевдобатл собрал больше миллиона просмотров — очень солидно по меркам "Слова".

9. Хип-хоп Одинокой Старухи

Больше года назад ХХОС одержал главную победу в карьере: вынес Rickey F в полуфинале Fresh Blood. Геннадий почти всё время панчил о том, что Константин непременно забудет текст, но тот неплохо подготовился и задавил Рики за счёт разнообразия и юмора.

Теперь Хип-хоп Одинокой Старухи прокачивает себя в трёх направлениях: музыке (выступает и выпускает треки), стенд-апе и батл-рэпе. Весной 2017-го Костя встретился на "Версусе" с Алфавитом (триумфатором первого сезона Fresh Blood), но их поединок, судя по всему, так и не попадёт на YouTube. Очевидцы уверяют, что батл получился затянутым и крайне слабым — для ХХОС это однозначно минус, потому что хайп ему бы сейчас точно не помешал.

10. Тирэпс

Парень 1996 года рождения уже несколько лет участвует в батлах, а в 2016-м наконец перешёл со "Слова" на "Версус". У Тирэпса нет конкретных фишек или приёмов — от выступления к выступлению он миксует все стили, чтобы регулярно удивлять оппонентов.

Если вы хотите убедиться в мощи Артёма Анисимова, нужно посмотреть батлы против Паровоза (Тирэпса засудили, но он был хорош), Сына Проститутки (одна из ярчайших встреч сезона) и Электромыши (полнейшее крушение противника).

В течение ближайших недель должен выйти финал Versus Fresh Blood — в нём Тирэпс батлил с МЦ Похоронил и считался фаворитом. Как всё вышло на самом деле — посмотрим, но те, кто присутствовал в 1703, говорят, что бой вышел максимально качественным, а участники не разочаровали.

Три главных трагедии на Versus-батлах

1. Noize MC

В нулевых Иван Алексеев зажигал в онлайн-батлах сайта Hip-hop.ru: его треки тех времён до сих пор гуляют по аудиозаписям во "ВКонтакте".

Логично, что Нойза одним из первых пригласили на "Версус", однако его появление закончилось гигантской катастрофой. В батле против Гарри Топора Иван не только смотрелся уставшим и помятым, но и достал телефон, чтобы заглядывать в текст — удивительный провал для такого опытного фристайлера.

Позже Noize MC не раз рассказывал, что в ночь перед тем поединком у него случилось горе личного характера. Какое именно, Иван не уточняет, но признаётся, что лучше бы вообще всё отменил и не приехал на встречу с Топором.

Видимо, теперь Алексеев руководствуется именно этой логикой: в роли участника на "Версус" он больше не заезжал.

2. St1m

Десять лет назад Никита Легостев презентовал агрессивный альбом "Я — рэп", в котором встречаются десятки злобных отсылок к несуществующему противнику. Как только дело дошло до реального оппонента, St1m (вернее, его альтер эго Билли Миллиган) почему-то задрожал.

Батл Никиты против Топора — первый в истории "Версуса" и один из самых однозначных: Гарри просто распотрошил опытного противника, который хрипел скучные панчи из-под банданы и постоянно заглядывал в телефон.

В 2014-м St1m появился на "Версусе" против Крип-А-Крипа и опять проиграл. На этом батловые эксперименты Никиты Легостева окончательно завершились: он уже давно не реагирует на вызовы и убеждает всех, что отныне его волнует только творчество.

3. Johnyboy

Денис ещё тинейджером участвовал в батлах на Hip-hop.ru, поэтому с радостью пришёл и на "Версус". Там всё шло по нисходящей: сначала — победа над несчастным ветераном Витей СД, затем спорное поражение в унылом батле со старым приятелем Jubilee, а после этого — суровый урок от Оксимирона, угробившего Дениса со счётом 5:0.

Джонибой явно недооценил оппонента и сильно удивился, когда поражение в батле повлияло на артистическую карьеру. Концерты отменялись один за другим (никто не покупал билеты), и вскоре латвийский рэпер вообще приостановил выступления.

Никто не знает, куда исчез Денис: есть лишь слух, что он то ли открыл кофейню в Риге, то ли просто работает в местной кафешке.

Факт в том, что вернуться в игру будет крайне трудно: нокаут от Окси получился жутко болезненным.

Специальные номинации

Самый перспективный батл-МС

Сын Проститутки

17-летний Павел Двачевский дерзко назвал себя Сыном Проститутки и добрался до полуфинала Fresh Blood 2016/17. Первые выступления были совсем неубедительными, зато к середине сезона СП разогрелся и выработал фирменный стиль. Суть заключается в том, что Павел панчит про родственников противника — получается мерзко, но смешно.

С таким подходом Сын может батлить не только начинающих МС, но и бывалых рэперов — всё равно запас панчлайнов про матерей, бабушек и отцов фактически безлимитен.

Важно, что сам СП не даёт нарыть про себя инфу — все противники традиционно рассуждают о том, как же глупо иметь столь аморальный никнейм. Эти тезисы всем уже надоели, так что Павел близок к неуязвимости — надо лишь подтянуть собственный уровень и добавить в раунды хоть что-то серьёзное.

Самый активный

Замай

Складывается ощущение, что участник группировки "Антихайп" готов батлить даже бабушек, которые сидят на лавках у подъездов.

Замай не вылезает со "Слова" и хайпит на "Версусе" — там у него уже целых три поединка за год (победа, поражение, батл под бит).

К несчастью, помимо желания и настроя у Андрея практически нет козырей. Он не обладает ни бешеным флоу, ни фантастическим словарным запасом, ни феноменальным чувством юмора.

Вероятно, из-за этого Замай проиграл главный батл в карьере — на одной из съёмок его жестоко затроллил дегустатор шаурмы. Это не должно было попасть в кадр, но оператор "Версуса" Эрик Рикка вырезал шедевральный фрагмент и разместил у себя на канале. Итог — полтора миллиона просмотров.

Самый отвратительный

Мерзкий Ди

Грешник со "Слова" заслужил собственную подборку на YouTube, которая идёт почти 10 минут. Он перебивал соперников, толкал оппонентов, вращал в руках змею, издавал нечленораздельные звуки и постоянно заставлял организаторов делать замечания.

В реальной жизни Ди такой же мерзкий, как на батлах: например, он увёл жену у Максима Паровоза, выступавшего на Fresh Blood 2016/17.

Самый слабый блогер

Лил Дик

Сергей Мезенцев (он же Лил Дик) пришёл на "Версус" только ради хайпа, но не получил даже его. Стыд — единственная эмоция, которую вызывает батл Дика с забытой легендой нулевых Сявой. Но если Сява периодически выдавал более-менее актуальные панчи, то Мезенцев просто показал, как ни в коем случае нельзя вести себя на "Версусе".

Сергей имитировал разговор по телефону, использовал позорные рифмы (лох — мох), принёс подарки для оппонента и не удосужился выучить текст. Логично, что этот цирк закончился постановочной дракой. "Фу, какой зашквар", — говорили свидетели батла в 1703.

На фоне Лила Дика и Сявы зрелищным вышел даже Versus BPM Эльдара Джарахова против Дмитрия Ларина, когда маленький блогер переделывал панчи Оксимирона, а большой забыл слова и спродюсировал мем про "пятнадцатый год".

Самый забывчивый

Млечный

Нет ничего страшнее, чем забыть текст во время батла — в таком случае гарантирован адски неловкий момент. Обычно МС готовятся перед зеркалом и учат текст до автоматизма, но Ваня Млечный довёл амнезию до абсурда.

"Ну, пошумите."

"Чёрт, опять забыл."

"Сейчас, секунду, посмотрю в айфоне."

Выше — список стандартных фраз рэпера, который никак не может вызубрить собственные панчлайны. Личный рекорд Млечного — пять секунд в батле с Drago, когда Ваня зачитал две строчки, а потом, как обычно, всё забыл. Тут же выяснилось, что слова не записаны в телефоне, поэтому микрофон просто перешёл к оппоненту.

Характерно, что в 1703 Млечному даже не свистели — все давно привыкли, что этот парень принципиально не готовится к батлам.

К слову, если вы хотите узнать, что делать, когда забыл текст, включите выступление Фаллена МС: он совершенно гениально выкрутился из неприятной ситуации.

Самый музыкальный

Drago

Если вы никогда не слышали про Драго, то представьте себе 35-летнего бритоголового качка, который уже больше 15 лет читает рэп с едва уловимым украинским акцентом.

На классических "Версусах" Владимир Бабаев уступил Басоте и поэтессе Марине Кацубе, но по-настоящему талант Драго раскрылся во время батлов под бит (Versus BPM).

Вова классно поёт, прекрасно зажигает толпу и грамотно использует реквизит. Например, на батле с Млечным Драго примерил образ доктора Фьюри из "Мстителей", а в сражении с Ноу Лимитом переоделся в костюм секьюрити и угрожал противнику игрушечным пистолетом.

Раньше к Владимиру относились как к сбитому лётчику, но сейчас его батлов ждут с диким нетерпением. Сам Драго описал себя красивым панчлайном: "Кто-то там на меня забил? Рано забивать, я не шайба, Овечкин. Я не молодой и не старый, я вечный".

Сейчас Вова — один из хедлайнеров "Версуса": Ресторатор настолько проникся вокальными данными Драго, что организовал ему сольные выступления в Москве и Петербурге.