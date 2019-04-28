Зачем из "Бриллиантовой руки" убрали атомный взрыв и где нашли "труп" Никулина

В чём обвиняли Нонну Мордюкову? Кто "убил" Никулина? Лайф собрал самые интересные факты о культовой комедии "Бриллиантовая рука".

28 апреля 1969 года состоялась премьера фильма, который вошёл в топ-5 советских комедий. В этом году любимому шедевру россиян исполняется 50 лет.

Спустя сорок лет Леонида Гайдая сравнят с царём Мидасом, превращающим в золото всё, к чему он прикасается, а также со Стивеном Спилбергом — в том смысле, что он такой же бесспорный мастер народных хитов.

Но было ли всё так очевидно в далёком 1968 году, когда снимался фильм?

Из газеты — в сюжет Вся история родилась после прочтения статей, посвящённых разгулу контрабандной торговли Фото: © Мосфильм

Яков Костюковский, один из авторов сценария, не с потолка взял идею с бриллиантами и гипсом — об этом рассказывалось в одной из заметок журналиста Аркадия Сахнина.

Патриотичный выбор натуры Сюжет о контрабандистах разворачивается по обе стороны советской границы, но съёмочная группа ни разу не покинула пределы СССР Фото: © Мосфильм

По сценарию, главный герой картины Семён Горбунков произносит сакраментальное "Чёрт побери" в Стамбуле, где и познаёт "элементы сладкой жизни". Съёмочная группа предвкушала увлекательную поездку в капиталистическую страну, но Леонид Гайдай заявил, что все съёмки пройдут на территории СССР. Стамбул сымитировали в Баку, рыбалку снимали в Туапсе.

Рязанов на худсовете подверг фильм критике На худсовете Эльдар Рязанов раскритиковал коллегу по комедийному цеху, указав на отсутствие стилистической целостности Фото: © Мосфильм

Режиссёр "Карнавальной ночи" назвал некоторые сцены в "Бриллиантовой руке" "чересполосицей", где эксцентричные сюжеты не стыкуются с бытовыми. Про Папанова он вообще сказал, что тот "опасный артист" и "перегибает железяку". Гайдай заверил присутствующих на худсовете, что он знает, что делает, и не прислушался к замечаниям Рязанова.

Семейный подряд на съёмках картины В объектив камеры попала вся семья Юрия Никулина и жена Леонида Гайдая Нина Гребешкова Фото: © Мосфильм

Татьяна, супруга Юрия Никулина, сыграла роль экскурсовода в Стамбуле, его сын Максим — мальчика, идущего по воде и получившего от Андрея Миронова пинок. Кстати, Нина Гребешкова изначально хотела играть колоритную персону управдома Плющ, доставшуюся Нонне Мордюковой, но Гайдай решил по-другому и дал ей роль жены главного героя.

"Не понравилась Мордюкова. Играет жирно" Так показалось редактору картины Кремневу Борису Григорьевичу. Информация зафиксирована в протоколах заседания худсовета Фото: © Мосфильм

Самое интересное, что мнение экспертов было почти единодушным. Нонну Мордюкову, полюбившуюся зрителю своей крылатой фразой "Кто возьмёт билетов пачку, тот получит водокачку", раскритиковал и Эльдар Рязанов. Её упрекали и в отсутствии изысканного гротеска, и в провинциализме, и в пошлости, и в монотонности и избыточности, и даже в отсутствии смешного в её образе.

"Смерть" Никулина на съёмках Действительно, такой "курьёзный случай" был, и на несколько минут участники съёмочной группы поверили в страшную новость Фото: © Мосфильм

Панику подняла сотрудница гостиницы "Горизонт", обнаружившая в подвале муляж тела артиста, который предназначался для сброса его с вертолёта в одной из кульминационных сцен. Великий артист прожил ещё тридцать лет после съёмок "Бриллиантовой руки".

Атомный взрыв в качестве отвлекающего манёвра Гайдай, чтобы отвлечь худсовет от смелых тем в фильме, добавил в конце картины кадры с атомным взрывом Фото: © Мосфильм

Проституция, безудержное пьянство, наивность таможенной службы, теневая деятельность уважаемых граждан — всё, что станет общим местом в перестроечном кино. Цензура предъявила более 40 претензий к фильму. Леонид Иович пошёл на стратегический шаг, добавив в конце фильма атомный взрыв. Комиссия попросила убрать вставку, оставив всё остальное в покое.