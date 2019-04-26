В Google появилась перчатка Таноса, и она "разрушает" результаты поиска

Разработчики поискового сервиса создали анимацию к выходу в прокат новой части "Мстителей".

В Google появилась перчатка бесконечности Таноса — героя Marvel из фильма "Мстители. Финал". Нажав на неё, можно "уничтожить" результаты поиска.

Чтобы найти её, нужно вбить в строку поиска "Танос". Над описанием из "Википедии" появится перчатка. После клика на неё найденные ссылки разрушатся — исчезнут с анимационным сопровождением. Нажав на перчатку ещё раз, ссылки восстановятся.

По сюжету, если персонаж делает щелчок пальцами в перчатке бесконечности, половина существ обращается в прах. "Мстители. Финал" вышли в мировой прокат 24 апреля, а в России фильм появится 29 апреля.

Критики оказались довольны премьерой. По словам журналистов, посмотревших фильм, фанатов ждёт мрачная и эмоциональная кинолента.