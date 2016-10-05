Пять поворотов в судьбе Земфиры, после которых она замолчала

Лайф проследил историю взаимоотношений Земфиры с внешним миром, и она подсказывает, что отказ певицы от гастрольной деятельности — не неожиданность, не звёздная болезнь, а результат обретения внутренней свободы от постоянной публичности.

26 сентября в Екатеринбурге во время последнего российского концерта в рамках мирового турне "Маленький человек" Земфира объявила, что он станет последним в её карьере. Все ахнули, но фанаты были к этому готовы. То, что произошло сейчас, — лишь результат её планомерного многолетнего ухода от камер, прессы и постоянной шумихи вокруг себя. Желание полностью сменить вид творчества или пройти перезагрузку, а может, мимолётный порыв — что двигало Земфирой? Давайте разберёмся в решениях, которые принимала певица на протяжении 17 лет звёздной жизни.

Я сама. "Прости меня, моя любовь"

Когда в начале 1999 года Земфира впервые попала на радио (песни "Спид", "Ракеты" и "Ариведерчи") и позже выпустила свой первый клип, она была под крылом продюсера Леонида Бурлакова. Первого — и последнего. Тогда она была приветлива с журналистами — на первой своей пресс-конференции ей даже приходилось самой разогревать публику: "Чего это вы такие кислые и скучные? Давайте-ка я вам лучше что-нибудь спою". И запела а капелла.

Но всего через полгода она уже уходит от Бурлакова и "Мумий Тролля", с которыми записывала первый альбом, и заявляет, что второй будет готовить самостоятельно. Кроме того, её настолько обижало сравнение с Лагутенко, что перед записью пластинки "Прости меня, моя любовь" Земфира заявила:

Я не прекращу бороться со сравнениями с Лагутенко… Продюсировать свой второй альбом я буду исключительно сама Земфира Рамазанова

Она решает оторваться не только от образа "Ильи Лагутенко в юбке", но и от советов продюсера, с которым наметились разногласия при записи первого альбома "Земфира". Бурлаков предлагал не включать в релиз "Синоптика", а Земфира не терпела какого-либо несогласия со своими решениями.

Одиночество как исцеление. "14 недель тишины"

В 2000-м Земфира ездит с турне в поддержку альбома "Прости меня, моя любовь", которое началось через три дня после выхода релиза, 1 апреля, с первого столичного сольника в Олимпийском. От многочисленных концертов она устаёт слишком сильно и, как признаётся в одном из интервью, оказывается на грани нервного срыва, после которого может и не вернуться на сцену. Для подготовки к написанию нового альбома она решает "уйти в тишину" на несколько месяцев. Она говорит, что альбом написан только благодаря тому, что она 14 недель пробыла в одиночестве:

— Мне просто необходимо было отдохнуть. Иначе со мной случилось бы что-нибудь нехорошее… Может, неправильно, что я в этом признаюсь, но последние три-четыре концерта я играла с ненавистью. Ненавидела песни, колонки, публику, себя. Я считала количество песен, оставшееся до конца концерта. Когда же всё это закончилось, я не выходила из дома два-три месяца, а просто тупо сидела в Интернете.

Ольга Белова, практический психолог:

Земфира явно интроверт — сосредоточена на своём внутреннем мире. Она постоянно об этом говорила, это читалось и в языке её тела и жестов. Из её выступлений и интервью видно, как часто она принимает закрытые позы, прикрываясь то стойкой микрофона, то складывая руки в замок, как бы защищая своё пространство. Она почти постоянно носит тёмные очки и прикрывает глаза длинной чёлкой. Помните зачёркнутые глаза в её первом клипе "Ариведерчи"? А монолог из фильма "Зелёный театр в Земфире" 2012 года, где она чётко описывает зону комфорта? Она всеми способами сообщает миру, что она не стремится к тесным контактам, оберегает себя, не просит помощи. "Не мешайте", — говорит она.

Земфиру часто и не без оснований относили к социопатам, поскольку все симптомы налицо, как говорится: она периодически проявляет агрессию, не склонна считаться с социальными нормами, а способность создавать устойчивые привязанности у певицы явно ограничена. Но любое из описанных проявлений может быть спровоцировано совершенно разными причинами. В конце концов, та же агрессия — это вариант защиты себя и близкого.

Как так близко может незнакомый человек подойти на 50 сантиметров? Зачем? Там каждый сантиметр можно завоёвывать годами. А здесь ты подходишь... С какой вообще радости? Земфира Рамазанова

Не нужно прессы. "Вендетта" и "Спасибо"

В 2004-м Земфира не только записывает свой четвёртый студийный альбом "Вендетта", но и решается на необычный шаг, а именно, поступает на философский факультет МГУ. Проучилась она там всего полгода (потом рассказывала, что университет не оправдал её ожиданий и она заскучала), но все надолго запомнили этот её порыв.

Примерно в это же время охота Земфиры общаться с прессой сходит на нет, и она исчезает из постоянных новостей о музыке и шоу-бизнесе, которые отныне могут лишь довольствоваться новыми релизами и немногочисленными концертами: в 2006 году в поддержку "Вендетты", в 2007-м — к выходу "Спасибо".

Полный уход. Последний разговор перед молчанием

Летом 2012 года Земфира закрывает свой сайт, а по Сети расползается заявление о том, что она "прекращает общение с внешним миром".

И всё-таки буквально через несколько дней после этого заявления Земфира решается дать последнее на долгое время интервью изданию Colta, где она сетует на фанатов, которые вместо обсуждения творчества перетирают в социальных сетях её внешность и имидж:

Я почувствовала перекос в их оценках и обсуждениях в сторону чего-то пошлого, не имеющего отношения к творчеству и ко мне. Почувствовала что-то, от чего захотелось отодвинуться Земфира Рамазанова

За последние четыре года Земфира дала полноценное интервью лишь Владимиру Познеру на Первом канале.

Ольга Белова, практический психолог:

Вообще-то Земфира Талгатовна весьма публична. Несмотря на длительные перерывы, певица всё же находила в себе силы или потребность возвращаться в публичное поле. И это тоже можно по-разному толковать. Даже закрытие гастрольной деятельности ещё не говорит о новом витке затворничества.

Она довольно рано стала медийной и узнаваемой персоной и буквально в полевых условиях училась выстраивать границы, искать зону комфорта и создавать тот образ и те способы взаимодействия со СМИ, поклонниками и другими аудиториями, которые сохранили бы её от разрушения. Земфира постоянно шла вразрез с требованиями шоу-бизнеса, была скорее воинственным оппозиционером, бойцом. Успешным или нет, мы толком не знаем, но отстоять своё право на выбор собственного пути смогла.

Последний концерт

Тур "Маленький человек" в самом разгаре. 19 октября она прилетит с концертом в Гамбург, в другие города Германии, а затем отправится в Дубай, Лондон, Соединённые Штаты и Канаду. Завершится турне 22 ноября в Лос-Анджелесе.

Но для России не будет больше ни "Маленького человека", ни любых других турне. По крайней мере, таково её нынешнее решение, которое, по мнению её первого пиар-директора, может быть вовсе не окончательным.

Александр Кушнир, продюсер:

В отличие от 95% наших артистов Земфира концентрируется исключительно на творчестве, мыслях, источниках вдохновения. И может забить абсолютно на всю суету и светские тусовки. Очень давно человек ведёт достаточно маргинальный образ жизни. Или экономит энергию. В общем, мало с кем общается. Последнее её решение — уж точно не пиар. Конкурентов у неё нет. Я полагаю, что на многие вопросы она сама не знает ответа. Возможно, она услышала голос общественности, что последние альбомы не были суперпрорывными. Возможно, она хочет творчески перезагрузиться и поработать в новой ипостаси. Я помню, она говорила мне много лет назад: я тебя ещё удивлю, я выпущу электронный альбом.

Если поиграть в Копперфильда и поугадывать будущее, чего я не люблю делать, то можно предположить, что это поворот тумблера на 180 градусов и изменение либо стиля, либо авторской манеры. Если говорить о музыке. Была бы кайфовая интрига, если бы речь шла о том, что человек больше не хочет заниматься музыкой, а хочет уйти в кино, живопись. Но у неё быстрая смена настроения, и не факт, что какое-то настроение продлится хотя бы месяц-другой. Но если найдутся смельчаки, которые будут говорить: "По моим прогнозам", — это всё туфта. Какие у ветра могут быть прогнозы? Какие у молнии могут быть настроения?