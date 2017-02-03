Провальная реставрация. Почему до памятников не дошли 1,7 млрд рублей

Минкультуры расторгло 74 госконтракта на реставрацию памятников в 2016 году. В бюджет вернулись 1,7 миллиарда рублей.

Итоги 2016 года по реставрации памятников культуры оказались куда более провальными, чем предполагалось ранее. Четверть всего бюджета Минкультуры на реставрацию оказалась неосвоенной, а недобросовестные компании оставили памятники разрушаться. Бизнесмены и эксперты связывают ситуацию с неразберихой из-за ареста замминистра культуры Григория Пирумова и руководителя Центрреставрации Олега Иванова.

Не справились с каждым шестым контрактом

Общий бюджет Минкультуры на реставрацию в 2016 году составил 6,7 миллиарда рублей. Неосвоенными оказались 1,7 миллиарда — это 25% средств.

Всего за 2016 год Центрреставрация заключила 480 контрактов, из которых 74 пришлось расторгнуть. То есть каждое шестое соглашение — 15% от общего объёма — реставрационные компании не смогли исполнить полностью или частично.

26 контрактов Минкультуры расторгло в одностороннем порядке — это особо злостные случаи неисполнения обязательств. Две такие компании ФАС внесла в реестр недобросовестных поставщиков — волчий билет для сделок с государством получили компания "Эшелъ", бросившая ряд объектов в Самарской области, Новой Москве и Рязани, а также "Реставрационный проект", которая не справилась с собором в Нижегородской области и башней Кронпринц в Калининграде.

Реставрация последней, кстати, тянется давно и имеет печальную историю. Ещё в мае 2016 года в Государственном центре современного искусства (к его калининградскому отделению относится башня) проходили обыски в связи с хищениями при реставрации, а 24 января стало известно, что этот эпизод включили в уголовное дело в отношении арестованного экс-замминистра культуры Григория Пирумова. Всего с 2014 года на реставрацию Кронпринца (1759 года постройки) государство выделило почти полмиллиарда рублей, большинство — "Реставрационному проекту" в рамках двухлетнего контракта. Компания выполнила работы только наполовину.

По сложившейся в стране бюджетной схеме, если ведомство не осваивает средства и возвращает их в Минфин, повторно деньги на те же самые цели, как правило, не возвращаются. Именно этого опасались в Минкультуры в конце 2016 года, когда стало понятно, что минимум 1 миллиард рублей, выделенный на реставрацию, оказался неосвоенным.

Но случилось маленькое чудо: под самый Новый год, 30 декабря, правительство издало специальное постановление, которое предусматривает возможность возврата не освоенных в 2016-м бюджетных средств для финансирования объектов культурного наследия, на которых не окончены ремонтно-реставрационные работы.

— Таким образом, неосвоенные денежные средства 2016 года будут направлены на завершение работ в 2017 году. Все невыполненные работы по указанным объектам будут завершены, — сообщил Лайфу замминистра культуры по экономическим и имущественным вопросам Николай Малаков.

Памятники обещают доделать

Благодаря тому, что деньги вернутся-таки в бюджет, Минкультуры обещало профинансировать окончание работ на самых печальных с точки зрения готовности объектах — старообрядческой Успенской церкви в Нижнем Новгороде (начала XX века) (о её состоянии Лайф рассказывал тут), Варваринской деревянной церкви XVII века в Карелии. Новых контрактов стоит ждать и для работ на брошенных памятниках Самарской области — Христорождественской Церкви XIX века, здании бывшего Коммерческого клуба и Покровском соборе.

Кроме того, в Минкультуры заверили, что не бросят башню Кронпринц в Калининграде недоделанной.

— 70 миллионов рублей предусмотрено в 2017 году для завершения реставрационных работ на "Оборонительном комплексе "Кронпринц", входящим в состав объекта культурного наследия федерального значения "Крепость Фридриха Великого", — сообщил Николай Малаков.

Не только две организации, "заблокированные" ФАС, не справились со своими обязательствами. Их десятки. В беседе с Лайфом представитель одной из этих компаний, с которой расторгли 9 контрактов, рассказал о своём взгляде на проблему. Сейчас у "Эшелъ" идёт судебная тяжба с госзаказчиком: государство намерено отсудить 45 миллионов рублей за невыполненные работы на объектах, плюс штрафы.

По мнению реставратора, проблемы рынка в прошлом году связаны не с недобросовестностью компаний, а со сменой команды Центрреставрации и новой системой работы без авансов.

— Даже те компании, которые выполняли все работы как следует, не могли получить деньги по несколько месяцев, — говорит директор компании "Эшелъ" Евгений Загоскин. — Причиной ситуации стало нежелание новой команды Центрреставрации заниматься проблемой. Подошли ко всему формально. Люди из старой команды понимали эти объекты, жили ими. Сейчас пришли люди, далёкие от реставрации. Новая система так и не сложилась. Без авансов работать компании среднего уровня оборотов не могут.

Замминистра Малаков считает, что всё не так: по его мнению, безавансовая практика заключения госконтрактов не оказала негативного влияния на реставрационный рынок.

— Конкурентная составляющая присутствовала при проведении закупок, да и в целом на рынке имеется значительное количество реставрационных компаний, которые готовы выполнять условия государственного контракта без аванса за счёт своих финансовых средств или средств, привлечённых из других источников, — заявил Малаков.

Замминистра заверил, что во избежание повтора подобной ситуации Минкультуры разработало целый пакет мер по улучшению системы реставрации памятников. Во-первых, теперь за реставрацией памятников в регионах, которую проводят за счёт федерального бюджета, поручено особенно следить местным органам охраны памятников. А за каждым реставрируемым объектом Минкульт "приставит" следить авторитетного реставратора высшей категории.

Во-вторых, обновлённые нормативы обяжут компании составлять более точный график реставрационных работ на этапе проектирования, а также максимально сократят сроки составления проекта — чтобы компании не увязали на подготовительном этапе и не оттягивали начало работ. Также ведомство теперь обещает проверять участников на отсутствие претензий по текущим работам в рамках госконтрактов.