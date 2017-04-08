Бей попов, спасай Россию. Как Ленин одним письмом приговорил к смерти 8 тысяч

Последствия первой пятилетки после революции 1917 года для представителей церкви были ужасающими.

Весна 1922 года стала последней для активной публичной жизни вождя мирового пролетариата. В марте Владимир Ленин в последний раз выступил на партийном съезде. Вскоре он тяжело заболеет (последствия ранения 1918 года или сифилис — тут историки спорят) и с тех пор вплоть до смерти уже будет руководить страной фактически дистанционно.

В том же марте 1922 года он выпустил секретное письмо членам Политбюро. Оно состояло из дальнейших указаний по реализации декрета об изъятии церковных ценностей, выпущенного 23 февраля (Лайф уже рассказывал о его последствиях). Но этот документ сыграл ещё одну глобальную роль, масштабы которой оцениваются уже не золотом и рублями, а человеческими жизнями.

Письмо, которое Ленин просил держать в условиях строгой секретности, предписывало функционерам быть решительнее в ходе кампании по изъятию церковных ценностей, которую отныне следует проводить "с самой бешеной и беспощадной энергией". Ленин конкретизирует: всех сопротивляющихся церковников нужно расстрелять, и чем больше — тем лучше.

Чем большее число представителей реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать Фото: © РИА Новости

А взбесили Владимира Ильича события в г. Шуе Ивановской области за три дня до написания этого письма. Там изъятие ценностей встретило массовый протест местных жителей. Толпа встала живым щитом, по которому открыли пулемётный огонь — четырёх человек расстреляли на месте. А позже, за сопротивление власти к расстрелу приговорили ещё троих: двух священников и одного мирянина. Именно этот суд дал старт целой серии процессов над духовенством на протяжении следующих двух лет.

Официально: расстрелять

Секретное письмо Ильича имеет большое историческое значение: если в годы революции и гражданской войны расстрелы по религиозному признаку имели стихийный либо точечный характер, то теперь власть стремилась выработать более эффективный механизм по уничтожению духовенства при помощи судов. Репрессии получили характер официальных. Отрабатывали на Шуе — туда отправили "энергичного и толкового" члена ВЦИК, который должен был арестовать как можно больше людей, а на основании его доклада дали указания судебным властям: всех, кого возможно, приговорить к расстрелу и тут же "идти" на Москву и "несколько других духовных центров".

Стоит отметить, что все директивы, на которых строился этот механизм, по приказу Ленина давались в устной форме — всё должно было выглядеть легитимно в глазах трудового народа.

В 1922 и 1923 годах было расстреляно чуть более 8 тысяч человек — это священники, дьяконы, монахи и монахини, штатные псаломщики — это сопоставимо с расстрелами в годы гражданской войны. Однако это было формально мирное время. И некоторые — по приговорам судов. То есть это был уже организованный государственный террор Протоиерей Георгий Митрофанов, историк церкви

Данные о количестве расстрелянных у источников, разумеется, разнятся — так, протопресвитер РПЦЗ (зарубежной ветки РПЦ) Михаил Польский, который 1923–1926 годы пробыл в тюрьме и лагерях, склонен полагать, что жертв было больше, около 10 тысяч. Но данные о 8 тысячах подтверждаются несколькими другими источниками, в том числе представителями неканонической Апостольской православной церкви: один из её клириков Лев Регельсон в своём летописном труде "Трагедия русской церкви" приводит эти цифры о расстрелянных церковниках в 1922–1923 годах. Согласно Комиссии Священного Синода РПЦ по канонизации святых, на конец 1922 года число жертв от судебных расправ по "церков­ным делам" перевалило за 6 тысяч человек.

В России к 1917 году насчитывалось около 100 тысяч священнослужителей Русской церкви За два года удалось уничтожить почти десятую их часть Фото: © Wikipedia

Показательные суды

Итак, большевики начали изображать справедливость и, в отличие от самосудов 1918 года, устраивают показательные суды. В июне 1922 года прошёл процесс над митрополитом Петроградским Вениамином, в результате чего его расстреляли в августе того же года.

Большевики не решились провести запланированные на апрель 1923 года суд и расстрел патриарха Тихона, однако арестовали и сослали многих епископов, борьба шла за каждый храм. Вместо них ставили "своих", обновленческих епископов, ввели беспрецедентный для России женатый епископат (в РПЦ архиереи не имеют права быть женатыми). К 1925 году количество епархий обновленческой церкви приводят практически к равному количеству с православными, но все их церкви стояли пустыми — народ не пошёл в храмы, где служили обновленцы.

Линию Ленина по уничтожению духовенства продолжил и значительно усилил Сталин, и в 1930-х годах не только церковников, но и любых неугодных власти было уничтожено на порядки больше. Тем не менее начало процессу масштабного государственного террора было положено именно тогда.