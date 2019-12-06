"Ничтожества малолетние". У Ларисы Гузеевой случилась истерика из-за хейтеров

Заслуженная артистка РФ и бессменная ведущая шоу "Давай поженимся" шокировала подписчиков гневной тирадой, которая у многих вызвала недоумение.

Актриса, известная своим эпатажным, дерзким поведением, сделала в "Инстаграме" странный пост, попросив своих фанатов его не читать. Запись 60-летняя Гузеева снабдила снимком унитаза и адресовала её "опарышам" — хейтерам, которые активно докучают ей в последнюю неделю. Звезда "Жестокого романса" отметила, что знает, чей это "заказ".

Этот пост — он для ОПАРЫШЕЙ. <...> Выползайте! Испражняйтесь хором, как привыкли. Ничтожества малолетние, всё, что пишете, я возвращаю вашим матерям, усекли? Не спрашивайте потом — за что! За то, что выродки. Начинайте! Ну что, зассали? Лариса Гузеева

Однако читать оскорбления и смотреть на неприятное фото всё же пришлось фанатам. И у некоторых это вызвало недоумение. Подписчики интересовались, что произошло, ведь артистка не объяснила, что конкретно послужило причиной истерики.

Многие фанаты сочли неприемлемым такое поведение ведущей, заявив, что им неприятно такое видеть и читать. И даже решили отписаться от аккаунта публичного человека, который "не умеет реагировать на критику". Стоит отметить, что пост появился на фоне слухов о закрытии передачи "Давай поженимся!", из-за чего Гузеева может лишиться работы.

Я в шоке! Так пишет человек, который вещает с телевидения( ужас, отпишусь лучше( ужас, стыдно за вас juli_0709

Отписываюсь! Не умеете реагировать на критику и негатив, удаляйте инсту. Я не желаю видеть такое у себя в ленте. Фууу... удачи! anastasia68509

Нельзя так, при всей любви к вам и уважении. Вы публичная медийная личность. Дураков в жизни хватает, но читают все подписчики shernova6097

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