Главная сваха России сняла всю одежду, чтобы доказать, как хороши женщины за 50

57-летняя ведущая шоу "Давай поженимся" на своём примере решила доказать, что чувствовать себя желанной можно в любом возрасте.

Роза Сябитова выложила серию снимков, среди которых было откровенное фото, что стало шоком для её подписчиков. Ведущая предстала обнажённой, при этом стыдливо прикрыв грудь руками. В подписи "сваха" решила порассуждать о том, как должны себя чувствовать женщины за 50.

Кто мы — женщины, которым за 50 лет? Бабушки, участь которых — пирожки, внуки, вязание, тихое угасание под радио "Маяк"? Или крутые бабки — феномен нашего времени? Роза Сябитова

По мнению Сябитовой, в этом возрасте начинается самое интересное. Женщина чувствует себя свободной, не зависит от одобрения мужчин и может делать что захочет, чего не скажешь о юных особах.

Ты живёшь так, как тебе хочется, ты свободна! <...> В этой свободе больше сексуальности, чем в юной полногрудой прелестнице, которая сидит в ресторане и глядится ежеминутно в смартфон: как помада, как причёска, как реснички? Роза Сябитова

Однако если рассуждения Розы вызвали в основном положительную оценку, то к её фото всё же возникли вопросы. Поклонники решили, что возраст не повод выкладывать откровенные снимки на всеобщее обозрение. Хотя "главная сваха страны" такими кадрами запросто может устроить свою личную жизнь, не всё же ей думать о подопечных.

Совсем сдурела Роза на старости лет utyasheva_aida

А что вы в 30 лет и 40 не раздевались??? Что случилось с вами после 50? В чём крутость? takobzeva2016

Молодец. Ещё раз доказывает, что возраст — только цифры и скучно может жить и в 20 лет ma__ri_n_a

Полностью согласна, я считаю, что возраст женщины определяется её планами на будущее, а у меня ещё много планов zina_persik

Ведущая "Дома-2" выложила продолжение голой фотосессии, которая смутила фанатов