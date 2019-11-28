Ведущая "Дома-2" выложила продолжение голой фотосессии, которая смутила фанатов

Вчера 42-летняя Ольга Орлова показала обнажённый снимок с Сейшельских островов, шокировав фанатов, но на этом не остановилась.

Экс-солистка группы "Блестящие" в инстаграм-историях призналась, что устроила целую фотосессию голышом, а в качестве фотографа выступила её подруга. Показом одного фото Ольга не ограничилась и снова заставила поклонников подискутировать.

На очередном откровенном фото Ольга позировала, стоя в бассейне полностью обнажённой. Бюст ведущая скрыла рукой, а вот ягодицы прятать не сочла нужным. При этом фигура певицы исказилась из-за воды, приблизив её пропорции к формам Дженнифер Лопес, как отметили некоторые юзеры.

"Хозяйка" телестройки настроилась на положительные эмоции, подписав: "Фото заряжено на позитив. Но это работает только с позитивными людьми". Однако подписчикам повод для радости показался сомнительным. И Ольга нарвалась на критику в комментариях. Пользователи отметили, что это перебор, ведь ведущая сама осуждает подобное поведение.

Очень хорошо отношусь к Ольге, но это перебор! manuilova_viki

Оля, зачем оголяться на публику. Вы же сами говорите в программе и осуждаете таких девушек irinasosweet

Сказывается недостаток реального мужского внимания. Это по последним фото Ольги Орловой говорят психологи mari.kalinchuk

Лучше фотки с собачками ❤️, показывать ж*пы — это не ваше bulka_________

Ведущая "Дома-2" полностью разделась перед камерой, лишив фанатов дара речи