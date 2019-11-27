Ведущая "Дома-2" полностью разделась перед камерой, лишив фанатов дара речи

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Фото © Instagram/olgaorlova1311

42-летняя экс-солистка группы "Блестящие" нечасто радует фанатов столь откровенными снимками, но иногда всё же делает исключения.

Артистка, которая уже более двух лет помогает участникам "Дома-2" искать любовь, поделилась горячим фото. В перерывах между съёмками на Сейшельских островах Ольга решила расслабиться и предстала полностью обнажённой. Однако самые пикантные места ведущая прикрыла пальмовым листом.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/olgaorlova1311/" target="_blank"><strong>olgaorlova1311</strong></a></p>

Любительница животных таким образом разбавила многочисленные фото с собаками в своём инстаграме. И для некоторых подписчиков это стало полной неожиданностью. Они лишились дара речи и лишь выкладывали "испуганные" смайлики. Часть указала, что выкладывать такое матери подростка не следует. Но менее придирчивые пользователи всё же восхитились фигурой артистки, отметив, что она в прекрасной форме.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/olgaorlova1311/" target="_blank"><strong>olgaorlova1311</strong></a></p>

😱😱😱

alla240763

Неожиданное фото🙈

tofik_pofig

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/olgaorlova1311/" target="_blank"><strong>olgaorlova1311</strong></a></p>

Да, Ольга, как-то непривычно видеть такую вашу фотку

elvira_gum73

В такие моменты не думают о друзьях сына, об учителях сына???

dinara881703

Ольга Орлова — российская ведущая, певица и актриса. Входила в первый состав группы "Блестящие", в которую после также пришла Жанна Фриске, ставшая её подругой. В 2000 году покинула коллектив из-за беременности, а позже занялась сольным творчеством. Параллельно Ольга снималась в кино и участвовала в телешоу, пишет uznayvse. В марте 2017 года артистка заняла кресло ведущей в проекте "Дом-2".

Экс-звезда "Дома-2" снялась голой с сыном, и это стало началом жестокой травли

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