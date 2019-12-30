Лера Кудрявцева сняла на видео, как выглядит её грудь без имплантов

Недавно ведущая перенесла "агрессивную" операцию по удалению лопнувшего импланта и иссечению силикона из тканей, о чём честно рассказала подписчикам.

Лера продолжает делиться подробностями о своём состоянии. Теперь она показала, как выглядит после хирургического вмешательства. Артистка выложила видео у себя в "Инстаграме", на котором ест сладости и произносит фразу "Ну нет у нас ананасов" после кадра, где видна грудь. Также Кудрявцева добавила надпись "Всё тлен, жизнь — боль".

Ранее Лера рассказывала, что установила импланты 15 лет назад и всё это время из-за них страдала синдромом хронической усталости. Операцию по удалению пришлось сделать, когда наконец заметили лопнувший имплант, который протекал уже несколько лет.

Артистка понадеялась, что её пример сможет уберечь других девушек от установки имплантов. А тем, кто всё же на это решится, посоветовала чаще проверяться у врача. Причём делать не только УЗИ, но и МРТ.