Лера Кудрявцева сняла на видео, как выглядит её грудь без имплантов

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Фото © Instagram/leratv

Недавно ведущая перенесла "агрессивную" операцию по удалению лопнувшего импланта и иссечению силикона из тканей, о чём честно рассказала подписчикам.

Лера продолжает делиться подробностями о своём состоянии. Теперь она показала, как выглядит после хирургического вмешательства. Артистка выложила видео у себя в "Инстаграме", на котором ест сладости и произносит фразу "Ну нет у нас ананасов" после кадра, где видна грудь. Также Кудрявцева добавила надпись "Всё тлен, жизнь — боль".

Ранее Лера рассказывала, что установила импланты 15 лет назад и всё это время из-за них страдала синдромом хронической усталости. Операцию по удалению пришлось сделать, когда наконец заметили лопнувший имплант, который протекал уже несколько лет.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/leratv/" target="_blank">leratv</a></p>

Артистка понадеялась, что её пример сможет уберечь других девушек от установки имплантов. А тем, кто всё же на это решится, посоветовала чаще проверяться у врача. Причём делать не только УЗИ, но и МРТ.

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