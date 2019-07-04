Лолита рассталась с молодым мужем спустя 9 лет брака

Певица не стала скрывать причину разрыва и заявила, что не даст бывшего возлюбленного никому в обиду.

Лолита Милявская объявила о расставании с 44-летним мужем Дмитрием Ивановым, с которым пробыла в браке девять лет. Певица призналась, что они охладели друг к другу, после чего приняли совместное решение развестись. При этом Лолита написала в "Инстаграме", что к "молодому" мужу относится по-прежнему хорошо.

Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный "молодой" муж целых девять лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне Лолита

Лолита призналась, что в ближайшее время хочет побыть одна и посвятить себя работе и семье. Фанаты 55-летней певицы поддержали её в столь сложный период жизни, написав, что она поступила очень мудро.

Честно, переживала неделю, а потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь 🤓✌. В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости!! Пожалуй, всё. Статус свободен Лолита

Дмитрий познакомился с Лолитой на территории "Мосфильма" в 2009 году. Мужчина работал неподалёку в фитнес-клубе тренером. Певица снимала очередной клип, когда её друг привёл на площадку молодого спортсмена. Уже через год влюблённые сыграли свадьбу. Пара вместе перенесла немало невзгод, в частности Лолита вызволила Дмитрия из "сектантских" тренингов.