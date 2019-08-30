Лолита призналась, как ей на самом деле мучительно больно из-за развода с мужем

Недавно артистка рассталась с мужем после девяти лет брака. Однако, несмотря на довольно спокойный разрыв по обоюдному согласию, забыть возлюбленного певице оказалось не так легко.

Лолита отправилась на фестиваль "Новая волна", проходящий в Сочи, и поделилась тем, что творится у неё в душе. По словам исполнительницы, она всё ещё сильно переживает из-за расставания с мужем Дмитрием Ивановым, пишет Starhit. И даже слушает лекции психолога, чтобы справиться с внутренними проблемами.

Я вовсе не сильная, как многие думают. Мне тоже бывает мучительно больно, так же, как всем, приходится тошно. Иногда ты не знаешь, что с этим делать. И ведь нет рецепта, который поможет универсально Лолита Милявская

Певица также призналась, что всё ещё ночами пишет бывшему избраннику "ужасные" сообщения, за которые ей потом бывает стыдно, сообщает "Телепрограмма". А недавно намекнула, что у Дмитрия уже появилась другая, когда поклонники посоветовали паре возобновить отношения.

О том, что творится у меня на душе, говорят те многие СМС, которые я пишу Диме в ночи, а потом извиняюсь за это. Но он мудро относится к этому, всё понимает. Я всегда говорила о том, что, будучи на 12 лет младше меня, он в разы мудрее меня — Лолита Милявская

Тем не менее Лолита старается трезво смотреть на ситуацию и честно оценивать масштабы проблемы.

— Может, и есть такие отношения, когда люди расходятся и улыбаются при этом. Я же не хочу делать вид, что крутая, мол, от таких не уходят. Да от каких угодно уходят, — отметила она.

Лолита рассталась с молодым мужем спустя 9 лет брака