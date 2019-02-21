"Она везде видела порчу". Что знает отец мальчика, брошенного в Лосином Острове

В истории с шестилетним мальчиком, который провёл ночь в Лосином Острове, появляются всё новые детали. Сейчас ситуацию прокомментировал его отец, который почти не общался с мамой ребёнка, но помогал ему деньгами.

Мама мальчика Надежда Куликова рассказывала, что её ребенок "бесноватый" и занимается живодёрством, а она хотела его вылечить. Но у отца другое мнение, пишет КП. Мужчина признался, что хоть и не участвовал в воспитании сына, но считает, что проблема в матери. Ведь у него несколько детей от разных женщин, ни с кем из них трудностей не возникало. Хотя в молодости он и принимал наркотические вещества.

Я Славу (имя изменено. — Прим. Лайфа) ни разу не видел и даже не знаю, что у него есть какие-то проблемы со здоровьем. <...> А чего он проблемный-то? Надя его затюкала, что ли? <...> У меня все дети здоровые отец мальчика

По словам отца мальчика, "проблемной" оказалась сама Надежда. У неё не всё в порядке в личной жизни: женщина развелась с мужем и жила в съёмной однушке. Кроме того, мужчина отметил, что у неё были странности. Она верила в сглазы и порчи и обращалась к ведуньям. А перед "пропажей" мальчика пыталась отвезти его на отчитку.

Я думаю, тут проблема в Надином воспитании. <...> У Нади свои странности и тараканы в голове. Она говорила чудные вещи: что её преследует сестра, что на ней сглазы, порчи… И что есть какая-то ведунья, которая ей помогает отец мальчика

Мужчина не мог поверить, что его сын оказался настолько трудным ребёнком, что Надежда не могла с ним справиться. По его словам, когда он узнал о ситуации, у него "волосы встали дыбом". Однако забирать малыша к себе он не планирует, хотя и признался, что каждый месяц посылал деньги Надежде на его содержание. Мужчина является совладельцем и гендиректором в трёх компаниях, которые занимаются строительством и клинингом.

Я сейчас с трудом вспоминаю, что она говорила: мол, у сына какое-то своё видение мира, своё мнение. Говорила, что он малыш совсем, а прямо взрослый человек внутри. И умело манипулирует, всех под себя подстраивает <...> Ну бред ведь, согласитесь отец мальчика

Бесы и живодёрство. Мать объяснила, зачем надела на сына в Лосином Острове мешок