Супруги выиграли в лотерею 79 млн рублей благодаря своему прожорливому коту

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Фото © Mirror

Эндрю Хэнкок купил счастливый лотерейный билет, когда заехал на заправку ради домашнего питомца.

Эндрю и Паула Хэнкок из Ноттингемшира, Англия, обязаны своему коту по кличке Шорткейк целым состоянием. Дело в том, что благодаря мохнатому у пары оказался выигрышный лотерейный билет на один миллион фунтов стерлингов (79 млн рублей). Эндрю приобрёл его, когда заезжал на заправку, чтобы купить корм для питомца.

<p>Фото © <a href="https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/couple-who-scooped-1m-lottery-18923476" target="_blank">Mirror</a></p>

Пока пара успела потратить деньги только на новый телефон для их 12-летнего сына Ксавье. Но они уже планируют отдых в Австралии и другие поездки за границу. Возьмут ли они с собой кота — не сообщается.

<p>Фото © <a href="https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/couple-who-scooped-1m-lottery-18923476" target="_blank">Mirror</a></p>

Когда у пары спросили, много ли удачи им принёс кот за то время, как он живёт с семьёй, Эндрю признался, что Шорткейк — это вполне обычный кот и до этого последнего случая ничего особенного не происходило. Пара также пошутила, что кот любит драться, а ночью не даёт никому заснуть.

<p>Фото © <a href="https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/couple-who-scooped-1m-lottery-18923476" target="_blank">Mirror</a></p>

Кстати говоря, когда Эндрю понял, что его счёт в банке скоро пополнится на кругленькую сумму, он так разволновался, что уехал с заправки, так и не купив корм для питомца, сообщает Mirror.

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