Супруги выиграли в лотерею 79 млн рублей благодаря своему прожорливому коту

Эндрю Хэнкок купил счастливый лотерейный билет, когда заехал на заправку ради домашнего питомца.

Эндрю и Паула Хэнкок из Ноттингемшира, Англия, обязаны своему коту по кличке Шорткейк целым состоянием. Дело в том, что благодаря мохнатому у пары оказался выигрышный лотерейный билет на один миллион фунтов стерлингов (79 млн рублей). Эндрю приобрёл его, когда заезжал на заправку, чтобы купить корм для питомца.

Пока пара успела потратить деньги только на новый телефон для их 12-летнего сына Ксавье. Но они уже планируют отдых в Австралии и другие поездки за границу. Возьмут ли они с собой кота — не сообщается.

Когда у пары спросили, много ли удачи им принёс кот за то время, как он живёт с семьёй, Эндрю признался, что Шорткейк — это вполне обычный кот и до этого последнего случая ничего особенного не происходило. Пара также пошутила, что кот любит драться, а ночью не даёт никому заснуть.

Кстати говоря, когда Эндрю понял, что его счёт в банке скоро пополнится на кругленькую сумму, он так разволновался, что уехал с заправки, так и не купив корм для питомца, сообщает Mirror.

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