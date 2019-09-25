Сборщик мебели, выигравший $2 млн, спустя 2 года снова купил счастливый билет

60-летний Роббинсон часто покупает одни и те же лотерейные билеты. Но этой осенью он решил принять участие в играх, с которыми никогда не имел дело. И хоть большинство билетов оказались проигрышными, один принёс Фредди внушительные 250 тысяч долларов (16 млн рублей). Правда, счастливчику к такому не привыкать.
Этот выигрыш для Роббинсона далеко не первый. Например, однажды мужчине выпал приз в 500 долларов (32 тыс. рублей) в билете, который стоил всего 1 доллар. А в июле 2017-го Фредди выиграл в лотерее целых 2 миллиона долларов (128 млн рублей) — сообщает New Jersey Lottery.
Стоило мне увидеть результаты, я сказал, что выиграл 200 долларов и выронил билет из рук. Брат поднял его с пола, посмотрел и сказал, что выигрыш намного больше
Фредди Роббинсон
Роббинсон поделился, что тогда, два года назад, он надеялся уйти со своей работы и начать беззаботную жизнь богачей. Однако вместо этого он остался на своей должности сборщика мебели, а многомиллионный приз сохранил в банке.
Супруги выиграли в лотерею 79 млн рублей благодаря своему прожорливому коту