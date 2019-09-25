Сборщик мебели, выигравший $2 млн, спустя 2 года снова купил счастливый билет

Нечасто кому-то удаётся стать миллионером, не прикладывая усилий. Поэтому Фредди Роббинсон из Ньюарка, США, не поверил своему счастью, когда два года назад лотерейный билет принёс ему целое состояние. Но вот чего от точно не мог ожидать, что скоро удача снова повернётся лицом и пополнит его банковский счёт.

60-летний Роббинсон часто покупает одни и те же лотерейные билеты. Но этой осенью он решил принять участие в играх, с которыми никогда не имел дело. И хоть большинство билетов оказались проигрышными, один принёс Фредди внушительные 250 тысяч долларов (16 млн рублей). Правда, счастливчику к такому не привыкать.

Этот выигрыш для Роббинсона далеко не первый. Например, однажды мужчине выпал приз в 500 долларов (32 тыс. рублей) в билете, который стоил всего 1 доллар. А в июле 2017-го Фредди выиграл в лотерее целых 2 миллиона долларов (128 млн рублей) — сообщает New Jersey Lottery.

Стоило мне увидеть результаты, я сказал, что выиграл 200 долларов и выронил билет из рук. Брат поднял его с пола, посмотрел и сказал, что выигрыш намного больше Фредди Роббинсон

Роббинсон поделился, что тогда, два года назад, он надеялся уйти со своей работы и начать беззаботную жизнь богачей. Однако вместо этого он остался на своей должности сборщика мебели, а многомиллионный приз сохранил в банке.

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