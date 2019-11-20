Муж узнал, сколько жена выиграла в лотерею, и сбежал, забрав билет

Некоторые пары не могут пройти испытание бедностью, но отношения этих влюблённых чуть не разрушило внезапно свалившееся богатство.

23-летняя Порнтида Чамнанвет из Бангкока, Таиланд, написала заявление в полицию, пожаловавшись на своего мужа. Девушка рассказала, что они с 34-летним супругом работали на местной фабрике и несколько раз покупали лотерейные билеты. Один из них, который выбрала Порнтида, оказался выигрышным, пишет AsiaOne.

Счастливой паре предстояло забрать шесть миллионов батов (около 13 млн руб.). При этом девушка согласилась разделить выигрыш поровну. Влюблённые зарегистрировали свою победу в полицейском участке и сфотографировались на память. Однако успех так вскружил голову супругу, что он потребовал, чтобы ему досталось четыре миллиона. А когда жена не согласилась, устроил скандал, а потом и вовсе сбежал со съёмной квартиры, прихватив выигрышный билет.

Такого девушка стерпеть не могла. Она попросила полицейских принять меры, чтобы муж-предатель не получил без жены выигрыш. И, если бы его признали виновным в незаконном присвоении, парню грозило бы до трёх лет тюрьмы. Однако беглец, видимо, понял, что натворил и что ему за это будет, и вернулся с повинной к жене.

Тракторист стал миллионером, выиграв в лотерею, но не потратил на себя ни гроша