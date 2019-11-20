Муж узнал, сколько жена выиграла в лотерею, и сбежал, забрав билет

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Фото © Twitter/ThaigerNews

Некоторые пары не могут пройти испытание бедностью, но отношения этих влюблённых чуть не разрушило внезапно свалившееся богатство.

23-летняя Порнтида Чамнанвет из Бангкока, Таиланд, написала заявление в полицию, пожаловавшись на своего мужа. Девушка рассказала, что они с 34-летним супругом работали на местной фабрике и несколько раз покупали лотерейные билеты. Один из них, который выбрала Порнтида, оказался выигрышным, пишет AsiaOne.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/ThaigerNews/status/1196333492600094722" target="_blank">ThaigerNews</a></p>

Счастливой паре предстояло забрать шесть миллионов батов (около 13 млн руб.). При этом девушка согласилась разделить выигрыш поровну. Влюблённые зарегистрировали свою победу в полицейском участке и сфотографировались на память. Однако успех так вскружил голову супругу, что он потребовал, чтобы ему досталось четыре миллиона. А когда жена не согласилась, устроил скандал, а потом и вовсе сбежал со съёмной квартиры, прихватив выигрышный билет.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/asiaonecom/status/1197010911879405569" target="_blank">asiaonecom</a></p>

Такого девушка стерпеть не могла. Она попросила полицейских принять меры, чтобы муж-предатель не получил без жены выигрыш. И, если бы его признали виновным в незаконном присвоении, парню грозило бы до трёх лет тюрьмы. Однако беглец, видимо, понял, что натворил и что ему за это будет, и вернулся с повинной к жене.

Тракторист стал миллионером, выиграв в лотерею, но не потратил на себя ни гроша

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