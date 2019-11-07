Носки Джексона, в которых он впервые исполнил лунную походку, оценили в $2 млн

В носках работы дизайнера Билла Уиттена поп-король выступал на концерте Motown 25: Yesterday, Today, Forever. Именно там мир впервые увидел легендарную лунную походку Джексона.

На аукцион выставили инкрустированные стразами носки Майкла Джексона. Стартовая цена составляет 100 тысяч долларов, однако специалисты оценивают лот в 1–2 миллиона.

Эти носки — часть личной коллекции Фрэнка Дилео, менеджера Майкла, который работал с ним с 1984 по 1989 год. Джексон подарил их Фрэнку, чтобы выразить благодарность за организацию успешного мирового турне Victory Tour. В записке, которая также идёт вместе с лотом, поп-король пишет:

"Дарю тебе эти носки в благодарность за то, что ты никогда

не давал себе расслабиться во время Victory Tour......

С благодарностью и любовью,

Майкл Джексон"

Аукцион будет проходить с 13 по 22 ноября. Помимо носков из коллекции Дилео с молотка пустят и другие уникальные вещи, связанные с Джексоном, пишет Daily Mail. Например, дорожный знак из фильма "Лунная походка", стартовая цена которого всего тысяча долларов.

Майкл Джексон жив! Фото и видео очевидцев, которые встречали поп-короля