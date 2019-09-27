Майли Сайрус выглядит болезненно худой после разрыва со своей девушкой

Жизнь Майли Сайрус в последние несколько месяцев напоминает американские горки. Сначала 26-летняя певица сообщила о разрыве с мужем Лиамом Хемсвортом и практически сразу закрутила роман со своей подругой Кейтлин Картер. А после стало известно о том, что и эти отношения не продержались долго.

Сейчас знаменитость утверждает, что у неё начался новый этап, но поклонники крайне обеспокоены её состоянием. Дело в том, что на последних фото в "Инстаграме" Майли выглядит болезненно худой. На снимках девушка позирует в каньоне Антилопы, надев короткие шорты и топ. Подпись к ним гласит: "Если вы посмотрите на меня внимательнее... вы можете увидеть в моих глазах... эта девушка всегда найдёт... её путь".

На фотографиях действительно можно заметить выпирающие бёдра и очень худые ноги. Поэтому подписчики начали писать в комментариях, чтобы Майли обратила внимание на своё здоровье.

Я люблю тебя, но твоё тело похоже на моё, когда я лечилась от анорексии. Надеюсь с тобой всё в порядке Пользователь Сети

Певица отправилась в путешествие по юго-западу США вместе с семьёй и взяла даже любимую собаку. Источник журнала People рассказал, что сейчас Майли хочет сосредоточиться в первую очередь на себе.

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