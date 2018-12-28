Как Марат Башаров избивает своих жён и кто пытается это опровергнуть

Скандал вокруг избиения Маратом Башаровым своей жены Елизаветы набирает обороты. Спустя несколько часов после появления новости о нападении актёра на женщину ряд СМИ опубликовал опровержение со ссылкой на слова самой Елизаветы. Так избивал Башаров жену или нет? Объясняем всё по порядку.

Как ранее сообщал Лайф, в ночь с 26 на 27 декабря Марат набросился на свою жену Елизавету Башарову (в девичестве Шевыркову), жестоко избил её и даже сломал нос. Женщине пришлось обратиться в травмпункт, о чём сообщил журналистам её брат Борис. Пока ничего нового.

Через несколько часов издание "Говорит Москва" сообщило, что Елизавета опровергла информацию об избиении. Учитывая разошедшиеся по Сети фотографии справки из травмпункта, эти слова звучали не слишком убедительно, однако ряд СМИ поспешил поделиться непроверенной информацией.

Я не читала этих публикаций. Я дома, всё в порядке. Нигде не в клиниках. Не знаю, как объяснить публикации, сама сейчас буду вести расследование Елизавета

Позже выяснилось, что журналист московского издания просто позвонил не той жене Башарова. Он по ошибке связался с Елизаветой Круцко, которая прожила с актёром около десяти лет. Эту женщину Марат действительно не избивал — по крайней мере, если верить её словам.

"Говорит Москва" приносит извинения Елизавете Шевырковой, её родственникам, нашим читателям и коллегам издание "Говорит Москва"

А вот Елизавета Шевыркова была избита, как и предыдущая жена Башарова Екатерина Архарова. Обеим женщинам актёр сломал нос. В интервью изданию "Стархит" Екатерина посочувствовала своей преемнице и осудила поведение бывшего мужа.

Господи! Бедненькая. Такого человека, как он, только могила исправит. Должен был Лизу на руках носить, а он… Екатерина Архарова

Кстати, главный герой этой истории пока хранит гордое молчание и никак не комментируют ситуацию. Тем временем его тёща поделилась подробностями избиения дочери. Как сообщает РИА ФАН, Марат Башаров напал на жену в лифте, когда та убегала от него с ребёнком на руках. Очевидно, женщина опасалась, что, расправившись с ней, буйный муж переключится на их маленького сына.

Только могила исправит... Марат Башаров избил новую жену, сломав ей нос