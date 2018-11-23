Почему поликлиникам выгодны платные услуги. И как получить их бесплатно

Любой гражданин России имеет право на бесплатную медицинскую помощь. Главное — грамотно напомнить об этом врачам.

23 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала в интервью "Российской газете", что в отечественных поликлиниках будут уменьшать число платных услуг. По её словам, это возможно благодаря оснащению лечебных учреждений современной техникой, а также новому строительству и модернизации.

Пока что нам навязывают услуги, как могут. Медики объяснили, сколько стоят платные услуги в разных регионах, почему их навязывают и как получить положенное по закону УЗИ бесплатно.

Что почём

Сейчас стоимость платных услуг регулируется самими поликлиниками в соответствии с их прайс-листом. Так, например, на одну из самых популярных процедур — ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной полости — везде разные цены. В Москве, к примеру, в поликлинике № 170 вы отдадите 2000 рублей, как и в поликлинике № 69, а вот в поликлинике № 115 готовьтесь выложить сумму в два раза больше — 4000 рублей. В Санкт-Петербурге тоже везде разные цены: в поликлинике № 100 — 1800, в поликлинике № 38 — 1200, а в Первом медицинском университете — 1930 рублей.

В самарской поликлинике № 15 за УЗИ брюшной полости придётся отдать 1200 рублей, в краснодарской поликлинике № 1 — 240, а в Рязани эта услуга в городской поликлинике № 2 обойдётся в 580 рублей.

Как врач, могу сказать, что разброс цен связан со множеством факторов: от средних зарплат в регионе до технической оснащённости самой поликлиники (и затрат на неё), популярности того или иного анализа. Ну и, конечно, от "престижности" пациентов. Да и самой клиники.

Ждать 100 лет

Если вы зайдёте на любой форум, связанный с медициной, то с большой вероятностью увидите обсуждение ситуации, когда врач выдал направление на какое-либо исследование, а теперь пациенту предстоит ждать энное количество месяцев, а в некоторых случаях и лет. По закону такого быть не должно.

Вы приходите в поликлинику и сначала идёте к терапевту. Именно он должен назначить определённые исследования или анализы, чтобы подтвердить или опровергнуть какой-либо диагноз. Если исследование подтвердит диагноз, то терапевт перенаправит вас к нужному специалисту, если нет — продолжит искать другую причину заболевания.

В статье 81 Федерального закона № 323 "О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи" есть пункты, которые отличаются в зависимости от региона. В частности, в ней прописан отдельно максимальный срок отправки пациента на исследования. Так, например, в Санкт-Петербурге, Волгограде, Белгороде и Уфе срок ожидания составляет 14 дней, а в Москве или Самаре — 10 дней с момента назначения. Чтобы узнать, какой срок ожидания в вашем регионе, воспользуйтесь любым поисковиком, вбив в него "О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи" и название своего города или региона. Программа выдаст вам документ, принятый вашими местными властями, где будет указан срок ожидания.

Что делать, когда отказывают

Если вам отказывают в предоставлении исследования в срок, аргументируя это большой очередью или недостаточностью номерков, то отправляйтесь к главному врачу данного учреждения. Единственная законная причина, почему вам могли отказать, — отсутствие паспорта или полиса ОМС, так как в таком случае невозможно идентифицировать вашу личность и кому поликлиника пошлёт счёт за выполнение врачебных манипуляций (какой страховой компании).

Если и главный врач отказывается вам помочь и предлагает пройти исследование платно, то в таком случае выход только один — жалоба. По закону вы имеете право обратиться в любую вышестоящую инстанцию, но толк будет только в том случае, если вы обратитесь с жалобой в вашу страховую компанию (телефон её всегда можно легко найти на сайте или на самом страховом полисе) или в вашу местную прокуратуру.

Если вы, имея полис ОМС и паспорт, честно отсидели в очереди к врачу, имеете показания для данного исследования, но вам отказали, на вашу сторону однозначно встанет закон, и произойдёт "чудо" — вам будут обязаны сделать исследование в срок.

Почему

Причина, почему поликлиники с большей охотой предлагают платные услуги, проста — прибыль. Да и самим врачам, по слухам, обещают премии за это. Честно признаюсь: мне никто не предлагал. Может, и слухи. Как, вероятно, не более чем сплетни и то, что врачи попадают в "немилость" к руководству за невыполнение "плана". Я не могу знать, мне не предлагали. Может, и правда просто настойчивые сплетни, которые я слышу от знакомых, работающих в разных регионах.

Справедливости ради стоит отметить, что иногда пациенты сами спрашивают о возможности сделать то или иное исследование в кратчайшие сроки и готовы заплатить за это. Бывает и наоборот: когда врачи входят в положение пациента и "притягивают" показания за уши, чтобы человек не тратил свои деньги и сделал исследование бесплатно. Но это скорее разовые ситуации, чем тенденция.

Как ещё хитрят поликлиники

Пациенты часто сталкиваются и с другой проблемой — отсутствие регистрации и прописки в том регионе, где им требуется помощь. Регистратура в поликлинике отказывается их принимать, ссылаясь на какие-то таинственные причины, и предлагает людям попасть к врачу и пройти исследования платно, однако это незаконно.

Согласно статье 16 Федерального закона № 326 "Об обязательном медицинском страховании в РФ", лица (имеющие полис ОМС) имеют право на "бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими организациями при наступлении страхового случая на всей территории Российской Федерации в объёме, установленном базовой программой обязательного медицинского страхования".

В случае если вам отказывают, путь следования тот же — главный врач учреждения, после — страховая компания или прокуратура. Причиной отказа является не какая-то патологическая озлобленность на весь мир или желание испортить жизнь пациенту, а сложности с получением оплаты для поликлиники. Процесс получения денег поликлиникой в Москве от страховой компании в Рязанской области долог и связан с заполнением документации, а это время. Поликлинике проще принять двух "своих" (у которых московские страховые), чем одного "чужого".

Помните: помощь оказать обязаны. Отказать в проведении анализов не имеют права.