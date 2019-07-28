Актриса так вжилась в роль медсестры, что ушла из кино и устроилась в больницу

Звезда британских медицинских сериалов "Катастрофа" и "Холби Сити" Вики Холл стала настоящей медсестрой, влюбившись в роль, которую она играла на телеэкранах.

Кто осмелится на такое карьерное решение — променять телестудию на неотложку? Мы знаем. Актриса Вики Холл исполняла роль медсестры во множестве сериалов. Это амплуа стало ей настолько близким, что она решила не просто играть, но и спасать жизни — уже как квалифицированный медицинский работник.

Вики начала свою актёрскую карьеру ещё в 80-е, когда стала частью актёрского состава британского сериала "Байкер Гроув". С того времени она сыграла более чем в десятке различных телешоу.

Я часто играла медсестёр. Возможно, вселенная пыталась дать мне знак Вики Холл

Вики решилась на смену профессии после рождения детей. Ей было важно, чтобы новая работа интересовала её так же, как и актёрская деятельность, и приносила пользу обществу. Отделение неотложной помощи подходило под эти запросы идеально.

Думаю, всем нужно поработать в неотложке. Хоть это совсем нелегко, можно получить столько знаний и уверенности, стоит только на это решиться Вики Холл

Вики работает на полставки, заботится о двух малышах, и при этом у неё хватает времени на актёрское мастерство. Недавно она снялась в последнем фильме Кена Лоуча "Извините, мы скучали по тебе"... снова в роли медсестры.

Спортсмен сделал предложение медсестре в той же палате, где она спасла ему жизнь