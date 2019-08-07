Миллионер заплатит 1,2 млн рублей любому, кто попытается соблазнить его невесту

Миллионер, по понятным причинам пожелавший остаться анонимным, предлагает 15 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей) за то, чтобы кто-то попытался соблазнить его невесту. Дело в том, что богач не уверен, действительно ли она его любит или девушку больше привлекает его состояние.

Необычная вакансия была опубликована на сайте лондонского маркетплейса роскоши HushHush.com. Миллионер, как постоянный клиент площадки, связался с её руководством, чтобы разместить своё необычное объявление. Требуется мужчина, который попытается соблазнить его невесту. За круглую сумму, конечно же. Так описали задачу на странице сайта:

Сразу к делу: наш клиент ищет "живца", на которого он попытается "приманить" свою будущую жену, чтобы раскрыть её истинные намерения. Похоже, лёгкой задачей это не будет HushHush.com

Причиной такой проверки стала излишняя спешка девушки в вопросе заключения брака. Из-за того что раньше избранниц миллионера интересовали только деньги, в этот раз он не хочет наступать на те же грабли.

К кандидату на роль соблазнителя выставлены довольно высокие требования. Так, мужчина должен быть привлекательным, в хорошей физической форме и с красивой бородой. При этом его актёрские навыки не должны вызывать подозрений.

Успешный кандидат будет играть роль красавца-миллионера, пока не достигнет цели. Для этого ему предоставят доступ к премиальной недвижимости, паре роскошных автомобилей и выделят бюджет, который можно будет тратить "во время работы". Кстати, поиск кандидата ещё не закончен.

Парень похвастался, что стал миллионером, выиграв в лотерею, но получил 500 руб.