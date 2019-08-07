Миллионер заплатит 1,2 млн рублей любому, кто попытается соблазнить его невесту

Необычная вакансия была опубликована на сайте лондонского маркетплейса роскоши HushHush.com. Миллионер, как постоянный клиент площадки, связался с её руководством, чтобы разместить своё необычное объявление. Требуется мужчина, который попытается соблазнить его невесту. За круглую сумму, конечно же. Так описали задачу на странице сайта:
Сразу к делу: наш клиент ищет "живца", на которого он попытается "приманить" свою будущую жену, чтобы раскрыть её истинные намерения. Похоже, лёгкой задачей это не будет
Причиной такой проверки стала излишняя спешка девушки в вопросе заключения брака. Из-за того что раньше избранниц миллионера интересовали только деньги, в этот раз он не хочет наступать на те же грабли.
К кандидату на роль соблазнителя выставлены довольно высокие требования. Так, мужчина должен быть привлекательным, в хорошей физической форме и с красивой бородой. При этом его актёрские навыки не должны вызывать подозрений.
Успешный кандидат будет играть роль красавца-миллионера, пока не достигнет цели. Для этого ему предоставят доступ к премиальной недвижимости, паре роскошных автомобилей и выделят бюджет, который можно будет тратить "во время работы". Кстати, поиск кандидата ещё не закончен.
Парень похвастался, что стал миллионером, выиграв в лотерею, но получил 500 руб.