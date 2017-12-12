Минздрав и МВД ищут "чёрный" феназепам

МВД и Минздрав пытаются выяснить, сколько на "чёрном" рынке феназепама. Это психотропный препарат, и он должен продаваться только по рецепту. Его назначают при неврозах, навязчивых идеях, фобиях и т.д. По словам экспертов, уже были случаи, когда школьников доставляли в реанимацию с отравлением феназепамом.

Как стало известно Лайфу, по распоряжению Минздрава главный нарколог Евгений Брюн разослал в регионы письмо, где попросил предоставить статистику по случаям "немедицинского применения... лекарственного препарата "Феназепам" и его аналогов. В том числе речь идёт о случаях, когда лекарство употребляют "наркозависимые люди".

"Помимо этого, прошу высказать мнение о возможности психоактивного воздействия на организм человека, развития привыкания и иных наркологических расстройств при немедицинском применении вышеуказанных лекарственных препаратов", — сказано в письме Евгения Брюна (копия есть у Лайфа).

"Минздрав России действительно запросил указанную информацию у главного внештатного специалиста психиатра-нарколога Е.А. Брюна, — сообщили Лайфу в пресс-службе Минздрава. — Вместе с тем давать какие-либо комментарии до окончания сбора информации пока преждевременно".

— Это инициатива Минздрава, потому что этим вопросом озаботилось МВД, — рассказал Лайфу Евгений Брюн. — МВД озаботилось этим вопросом, потому что на "чёрном" рынке стал появляться феназепам, который употребляют незаконно, без назначения врача. Это значит, что наркоманы продают друг другу этот препарат. Поэтому решили промониторить ситуацию.

Как пояснили в Российской наркологической лиге, из многих регионов ответы уже пришли. Среди них есть письма, где говорится о случаях "немедицинского применения" феназепама.

Глава Национального антинаркотического союза Никита Лушников рассказал, какие это могут быть случаи.

— Школьники пьют феназепам, чтобы спать и не чувствовать депрессии, — сказал он. — Но часто они перебарщивают с дозировкой, и их увозят в реанимацию.

Также, по его словам, феназепам могут покупать наркоманы, чтобы у них легче проходила ломка.

Ранее сообщалось о случаях, когда сами врачи употребляли феназепам как наркотик.

— С феназепама деградируешь быстро. А я же ещё и пил. Мне всё время приходилось увеличивать себе дозу. Это плохая вещь, не советую. Он гробит здоровье, сажает мозги… За последние годы я дошёл до ежедневной дозы в 50 таблеток, — рассказывал "МК" психиатр-нарколог.

— МВД озаботилось этим вопросом ещё и потому, что Международная комиссия по контролю наркотиков хочет феназепам причислить к наркотикам и психотропным веществам, которые контролируются, — пояснил Евгений Брюн.

Существует "Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации". Сейчас феназепама там нет. Если его туда включат, правила продажи станут более строгими. Например, шкафы в аптеках, где хранится лекарства, будут опечатываться в конце дня, выписывать препарат будут на других типах бланков и по другим правилам.

Ранее Лайф рассказывал о том, что аптеки (особенно несетевые) часто не соблюдают закон и продают рецептурные препараты без рецепта.

— Препарат нужно продавать по рецепту, потому что может появиться зависимость, — сказал Олег Зыков. — Если у человека постоянная вегетативная нестабильность (то есть нестабильность вегетативной нервной системы. — Прим. Лайфа), он начинает использовать препарат систематически, и постепенно организм привыкает к препарату и начинает его требовать. По моему убеждению, все лекарственные препараты должны продаваться по рецепту врача с индивидуальной дозировкой.

Аптечные продажи препарата остаются примерно на одном уровне (или даже немного снижаются). По данным агентства DSM Group (мониторит фармацевтический рынок), за первые 10 месяцев этого года было продано 4,8 млн упаковок, за аналогичный период прошлого года — 5 млн упаковок.