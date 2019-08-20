В Сети назвали это видео лучшим доказательством существования снежного человека

Кадры, снятые в лесу недалеко от города Туники, США, были признаны самыми лучшими среди тех, в объективы которых попадал предполагаемый снежный человек.

Джош Хайклифф встретил огромное существо во время охоты и решил снять происходящее на камеру, пока его никто не заметил. На кадрах видно, что чёрная фигура имеет сходство с человеком, однако его тело словно покрыто густым мехом. К концу ролика нервы оператора не выдерживают, он в страхе убегает из леса, сообщает Daily Star.

Огромное чёрное существо сидело около кипариса примерно в 50 ярдах от меня. Сначала я подумал, что это свинья, но потом разглядел большие плечи, голову и поднятые руки. Похоже, он пытался выкопать пень Джош Хайклифф

Видео, которое было снято в 2013 году, стало снова вирусным после того, как его опубликовал канал Channel Disclose Screen. В комментариях зрители согласились, что это одно из лучших доказательств существования снежного человека. С чем согласились и авторы канала.

Парень снимал красивый вид, как вдруг на горе появилось огромное существо