Как я стал ментом. Исповедь подростка, который год водил за нос своих "коллег"

Целый год они принимали его за своего. Обсуждали уголовные дела, которые расследовали, пили чай в дежурке, советовались с ним, даже вместе выезжали на задержания. Все были уверены, что он дознаватель отдела МВД по Северному Измайлову. И лишь случайно обман раскрылся: "опытный мент" оказался 17-летним подростком в форме. Как ему удалось втереться в доверие к полицейским, стать среди них "своим парнем" и почему история двухлетней давности стала достоянием гласности только сейчас, Лайфу рассказал сам "герой" — Иван Г.

Тяга к полиции у меня появилась ещё в детстве. Я даже пытался поступить в учебное учреждение МВД России, но не вышло: не прошёл медкомиссию, подвело зрение. И всё равно хотелось ощутить себя в образе сотрудника полиции. Узнать эту профессию и понять, что за люди служат в наших органах.

Купив форму, я сделал несколько фотографий и показал себя в образе некоторым друзьям. Писали, что я якобы использовал форменное обмундирование в своих личных корыстных целях.

Но я не идиот, чтобы использовать форменное обмундирование сотрудника полиции.

Это всё бред, который выдумал человек, про которого я расскажу ниже. Этот человек в своём рассказе утверждал, что я якобы где-то в форме занимался "поборами" в отношении торговцев и приезжих. То, что я якобы имею служебное удостоверение МВД России. Хотя я сам задаюсь вопросом: а зачем мне это? Если поймают, за это предусмотрена статья Уголовного кодекса за подделку документов, мне бы грозило уголовное наказание.

Но обо всём по порядку. Я случайно нашёл во "ВКонтакте" публичную страницу (группу) "Подслушано у полиции", предназначенную для сотрудников полиции. Вступив в эту группу, я начал активно общаться с действующими сотрудниками полиции, давал некоторые советы исходя из изученной в Интернете литературы об органах МВД России, которые знал.

Спустя некоторое время я стал одним из администраторов группы и помогал её продвижению. На тот момент меня знали многие подписчики и общались со мной, даже не подозревая, что я не являюсь сотрудником полиции. Просто внимательно слушали советы, и самое главное — к ним прислушивались.

Я понимаю, что поступал, мягко так скажем, некрасиво, но я делал это не из корыстных побуждений. Я понимал на тот момент, что за люди служат в нашей правоохранительной системе. Люди, которых я повстречал, были разносторонние. Многие себя показывали профессионалами своего дела, любящими свою работу, а кто-то просто и не понимал, зачем пришёл служить в органы. Многие говорили, что система с большими дырами и никому до этого нет дела.

Большинство отзывов были негативные, хотя некоторых всё устраивало. Много у кого были проблемы с начальством, что, мол, много себе позволяют, недоплачивают, отдают не совсем корректные приказы. Это можно перечислять бесконечно, но сам факт того, что на службе у многих не всё в порядке, оставался фактом, и я пытался как-то всячески поддерживать сотрудников полиции советом, и в некоторых местах мне даже это удавалось. Я делал это искренне.

Я лишь хотел как-то помочь, как мог, сотрудникам и верил в то, что могу что-то исправить в их моральном состоянии, и местами мне это удавалось.

Через некоторое время я даже сдружился с некоторыми сотрудниками и поддерживал постоянную связь в социальных сетях. Было даже несколько дружеских встреч, на которых мы просто общались о жизни, гуляли.

После долгого общения с подписчиками группы, приведённой выше, я познакомился с Олегом Костровым (имя и фамилия изменены - ред.), который на тот момент, как он утверждал, служил в УМВД России по округу Домодедово. При этом, имея звание то ли рядового, то ли младшего сержанта полиции, работал на должности полицейского-водителя, причём не имея высшего юридического или среднего специального образования. И я не понимаю, как это возможно. Может, связи, может, деньги, но я не знаю, как он получил эту должность.

Мы общались на протяжении 2–3 месяцев. Потом, как он сказал, он оформил себе перевод в УМВД России "Ступино", а затем буквально недели через две он получает перевод в отдел МВД России по району Якиманка в ЦАО на такую же должность.

Сами понимаете, что даже не каждый офицер из спального района может получить перевод в один из самых престижных районов Москвы, а тут какой то парень из Ступина. Какая-то мистика, на мой взгляд. При этом, как он утверждал, оставался на должности полицейского-водителя, не имея даже права управления транспортным средством.

Приблизительно в конце августа 2015 года Олег Костров попросил у меня и у одного нашего знакомого Михаила (стажёра отдела вневедомственной охраны) помочь накрыть "интим-салоны" в ЦАО. Видимо, он хотел просто, во-первых, стрясти денег с интим-салонов, а во-вторых, показать нам работу по подобным операциям.

Через пару дней он назначил нам с Андреем (имя изменено - ред.) встречу у метро. Затем мы пришли в один из опорных пунктов полиции, находившихся в районе Якиманка. Там Олег начал искать в Интернете адреса интим-салонов в районе. После того как он нашёл один из них, мы направились к месту "операции". Подойдя к адресу, мы отзвонились, и нам сказали подъезд, этаж и квартиру, где находится салон. Андрей пошёл на закупку, а Олег сказал, что скоро подойдёт.

После того как Андрей удостоверился в том, что это на самом деле является интим-салоном, отзвонился нам, и мы выдвинулись. Поднявшись на этаж, мы зашли в квартиру и обнаружили, что эта квартира действительно является интим-салоном, мы вызвали сотрудников полиции. Когда Олег пошёл вниз встречать сотрудников полиции, он мне передал свой пневматический пистолет Макарова на хранение, что якобы он был не у него.

Как он утверждал ранее, что я был пьян и угрожал девушкам лёгкого поведения этим же оружием, — это бред. Когда нас доставили в отдел, я был абсолютно трезв, и, мало того, экспертиза это показала.

В ОМВД "Даниловский" нас опросил вызванный инспектор по личному составу.

После разговора с инспектором и экспертизы мы направились обратно в ОМВД "Даниловский" для беседы с вызванным ещё сотрудником УСБ, который нас также опросил. В это время наши данные уже пробили и выяснили, что я никакой не полицейский. Меня поместили в камеру предварительного заключения, а с Олегом и Андреем проводились ещё какие-то мероприятия. Вскоре я был опрошен и после изъятия формы отпущен с территории ОМВД с повесткой явиться в суд для составления материала по статье 17.12 КоАП РФ, по которой мне был назначен штраф в размере 1000 рублей.

После этого меня сразу же исключили из состава группы "Подслушано у полиции" и начались угрозы со стороны Олега. Он уверял, что найдёт меня, что найдёт у меня дома амфетамин и так далее. Говорил, что его якобы понизили, вымогал с меня деньги (30 000 рублей за то, что он не предаст эту историю огласке).

После того как я не смог найти деньги, я решил обратиться с заявлением в один из отделов полиции, что Костров вымогает с меня деньги. Естественно, указав, за что. После того как обо всём узнали мои родители, они поговорили с ним и дали ясно знать, что денег не будет и написано заявление в полицию. Только тогда он отстал. Я позже забрал своё заявление.

И вот спустя полтора года я узнал, что эта история всплыла благодаря Кострову. Думаю, что такие люди, как Костров, не должны служить в органах, и мне крайне обидно, что МВД пропускает в свои ряды подобных людей. На данный момент я веду мирную жизнь и не хочу больше возвращаться к прошлому.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.