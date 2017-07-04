Украина празднует победу над евреями

Журналист Владислав Мальцев — о том, в какую же Европу идёт Киев — Третьего рейха или сразу в Средневековье.

В расположении полка Национальной гвардии "Азов" прошло необычное собрание — празднование победы князя Святослава над Хазарским каганатом. Датой победы среди неоязычников и праворадикалов принято считать 3 июля 965 года.

На торжественном построении командир полка обратился к бойцам с напутственной речью: "Эта грандиозная победа над иудейским государством стоит в ряду наиболее значимых событий славянской и мировой истории". После чего "азовцы" совершили обряд вокруг идола языческого бога Перуна, установленного в расположении их части год назад.

В ночь с 2 на 3 июля в Ивано-Франковске активисты "Национального корпуса" (политической партии, созданной при "Азове") провели факельное шествие в честь годовщины рождения командарма УПА, а до этого заместителя командира диверсионного батальона абвера "Нахтигаль" Романа Шухевича. 76 годами ранее, летом 1941-го, украинские националисты учинили во Львове, куда вошёл "Нахтигаль", массовую резню местных евреев, жертвами которой стали тысячи человек.

Память такого деятеля не могли не отметить и власти Львова, организовавшие для молодёжи 30 июня — 2 июля музыкальный "Шухевичфест". Юное поколение явно поняло, что именно празднует, атаковав 30 июня сразу две львовских синагоги.

— На улице Михновских в синагогу бросили коктейль Молотова. Но в окно он не попал — ударился в стену между окнами, из-за чего упал во двор, где и сгорел, — сообщила журналистам директор Всеукраинского еврейского благотворительного фонда "Хесед-Арье" Адель Дианова. — А на улице Шолом-Алейхема, 12, где есть бывший дом еврейской общины, написали оскорбительные надписи – "долой еврейскую власть" и "жиды, помните 1 июля", намекая на погромы, которые происходили во Львове в 1941 году, когда погибло семь тысяч евреев.