Модель пожаловалась на плачущего в самолёте ребёнка, заявив, что животные лучше

Пользователи засыпали девушку, на которую подписано около 2 млн человек в "Инстаграме", гневными сообщениями.

Впредь модель из Индонезии будет тщательнее следить за своими словами. Дело в том, что 24-летняя Анжела Панари обратилась к своим подписчикам в "Инстаграме" с весьма странной жалобой. Девушка рассказала, что ей пришлось терпеть плач ребёнка на протяжении всего полёта и что лучше бы рядом с ней посадили животное, сообщает Daily Mail.

Я была бы больше согласна с тем, чтобы животным разрешили находиться в салоне, а не детям Анжела Панари

Впрочем, девушка быстро сообразила, что совершила ошибку, и удалила гневное видео. Однако пользователи успели сохранить на неё компромат. В итоге на Анжелу набросились с гневными комментариями, заставив её извиниться за свои слова.

Я прошу прощения за ошибку, которую я совершила на эмоциях. Я разозлилась и опубликовала это видео. Я больше не буду так вести себя, и для меня этот случай стал хорошим уроком Анжела Панари

Беременная модель шокировала фанатов плоским животом, выложив фото в бикини