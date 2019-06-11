Модель пожаловалась на плачущего в самолёте ребёнка, заявив, что животные лучше

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Фото © Instagram/angelagilsha

Пользователи засыпали девушку, на которую подписано около 2 млн человек в "Инстаграме", гневными сообщениями.

Впредь модель из Индонезии будет тщательнее следить за своими словами. Дело в том, что 24-летняя Анжела Панари обратилась к своим подписчикам в "Инстаграме" с весьма странной жалобой. Девушка рассказала, что ей пришлось терпеть плач ребёнка на протяжении всего полёта и что лучше бы рядом с ней посадили животное, сообщает Daily Mail.

Я была бы больше согласна с тем, чтобы животным разрешили находиться в салоне, а не детям

Анжела Панари

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/angelagilsha/" target="_blank">angelagilsha</a></p>

Впрочем, девушка быстро сообразила, что совершила ошибку, и удалила гневное видео. Однако пользователи успели сохранить на неё компромат. В итоге на Анжелу набросились с гневными комментариями, заставив её извиниться за свои слова.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/angelagilsha/" target="_blank">angelagilsha</a></p>

Я прошу прощения за ошибку, которую я совершила на эмоциях. Я разозлилась и опубликовала это видео. Я больше не буду так вести себя, и для меня этот случай стал хорошим уроком

Анжела Панари

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