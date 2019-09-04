Колумбийка Лина Даниэла Даса только готовилась показать свой серебристый костюм на подиуме модного показа в городе Кукута, как её постигла неудача. В самый неподходящий момент на девушке лопнул бюстгальтер, открыв взору зрителей её изящную грудь.
В такой ситуации многие бы растерялись и смутились, но только не Лина, пишет La Opinión. Храброй экс-королеве красоты потребовалась доля секунды, чтобы среагировать и прикрыть бюст руками. Она с улыбкой продолжила свой выход. А её профессионализм, бесстрашие и выдержка нашли одобрение и гостей показа, и зрителей в соцсетях. Сама Лина потом рассказала, что для неё это был уникальный опыт.
Сегодня произошло то, чего никогда раньше со мной не случалось, новый опыт! Бюстгальтер слетел прямо на подиуме, я отреагировала инстинктивно
Лина Даниэла Даса
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