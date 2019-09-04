С какими только каверзами судьбы не приходится сталкиваться моделям во время работы. Но этот ролик показывает, что красавицы так легко не сдаются.

Колумбийка Лина Даниэла Даса только готовилась показать свой серебристый костюм на подиуме модного показа в городе Кукута, как её постигла неудача. В самый неподходящий момент на девушке лопнул бюстгальтер, открыв взору зрителей её изящную грудь.

В такой ситуации многие бы растерялись и смутились, но только не Лина, пишет La Opinión. Храброй экс-королеве красоты потребовалась доля секунды, чтобы среагировать и прикрыть бюст руками. Она с улыбкой продолжила свой выход. А её профессионализм, бесстрашие и выдержка нашли одобрение и гостей показа, и зрителей в соцсетях. Сама Лина потом рассказала, что для неё это был уникальный опыт.

Сегодня произошло то, чего никогда раньше со мной не случалось, новый опыт! Бюстгальтер слетел прямо на подиуме, я отреагировала инстинктивно Лина Даниэла Даса

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