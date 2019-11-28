Модель обнажилась перед выходом в свет, раскрыв тайну идеального декольте

39-летняя австралийская модель, певица и актриса Софи Монк знает, что нужно, чтобы блистать на красной дорожке.

Софи посетила музыкальную премию ARIA Music Awards, проводившуюся в Сиднее, и выглядела просто потрясающе в чёрном платье с глубоким вырезом. Но перед тем, как произвести фурор, артистка серьёзно готовилась. И решила поделиться с поклонниками своими секретами, пишет Yahoo.

Модель раскрыла, что идеального декольте ей удалось добиться с помощью одной хитрости — клейкой ленты для груди, недавно выпущенной в продажу. При этом Софи наглядно показала, как зафиксировала грудь, выложив фото топлес.

Была ещё одна эффектная деталь в её образе — развевающиеся на ветру локоны. Такого эффекта артистке удалось достичь при помощи воздуходувок, которыми орудовали её помощники. Модель доказала, что способна пойти на многое, лишь бы фото вышли на славу. И Софи старалась не зря: поклонники наградили её комплиментами и лайками, ставя огненные смайлики своей "горячей королеве".

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