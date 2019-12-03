10 фото беженки из Судана, чья притягательная красота сделала её моделью года

19-летняя супермодель Адут Акеч получила престижный титул на премии British Fashion Awards — 2019, прошедшей в Лондоне.

На пути к победе девушка, блиставшая в зелёном платье от Valentino, обошла таких знаменитых моделей, как Кайя Гербер и Винни Харлоу

Адут, которая родилась в семье беженцев, перебравшихся в Австралию, через многое пришлось пройти

И в своей благодарственной речи она решила обратить внимание на то, что в мире моды требуется разнообразие

Нам всем важно помнить: то, что такую награду выиграла девушка вроде меня, — это редкость Адут Акеч

С победой красавицу поздравила сама Наоми Кэмпбелл. И окрылённая Адут призвала других не сдаваться на пути к своей мечте

Чем бы вы ни хотели заниматься, будь то работа модели, актёрская профессия или медицина, вы никогда не должны сомневаться в себе. Не позволяйте миру убедить вас, что это невозможно Адут Акеч

Как сейчас выглядит "ванилька", чьи фото растаскивали на аватарки 8 лет назад