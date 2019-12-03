10 фото беженки из Судана, чья притягательная красота сделала её моделью года

На пути к победе девушка, блиставшая в зелёном платье от Valentino, обошла таких знаменитых моделей, как Кайя Гербер и Винни Харлоу
Адут, которая родилась в семье беженцев, перебравшихся в Австралию, через многое пришлось пройти
И в своей благодарственной речи она решила обратить внимание на то, что в мире моды требуется разнообразие
Нам всем важно помнить: то, что такую награду выиграла девушка вроде меня, — это редкость
Адут Акеч
С победой красавицу поздравила сама Наоми Кэмпбелл. И окрылённая Адут призвала других не сдаваться на пути к своей мечте
Чем бы вы ни хотели заниматься, будь то работа модели, актёрская профессия или медицина, вы никогда не должны сомневаться в себе. Не позволяйте миру убедить вас, что это невозможно
Адут Акеч
Как сейчас выглядит "ванилька", чьи фото растаскивали на аватарки 8 лет назад