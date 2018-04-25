Секс-шоп выпустил супергеройские игрушки в честь выхода новых "Мстителей"

Австралийская компания Geeky Sex Toys решила порадовать поклонников Marvel секс-игрушками в виде оружия любимых героев.

Выхода нового фильма "Мстители: Война бесконечности" поклонники киновселенной Marvel ждали как чуда, и вот наконец это произошло. В честь этого австралийский производитель секс-игрушек Geeky Sex Toys решил выпустить супергеройские дилдо, которые не только будут пылиться на полочке, но и в "быту" пригодятся.

В коллекции представлены дилдо в виде молота Тора, Халка, перчатки бесконечности, а также анальные пробки в виде щита Капитана Америки, светящегося в темноте реактора Железного человека и др.

Стоимость самой дешёвой супергеройской игрушки обойдётся любителям Marvel в $55 — за анальный "реактор", а вот за самую дорогую игрушку придётся выложить $120.

Отметим, что австралийцы и ранее выпускали секс-игрушки к выходу мировых фильмов. Так, например, к премьере фильма "Стражи галактики" Geeky Sex Toys выпустила линейку товаров "Оргазм галактики", а к выходу игры Pokemon Go была презентована специальная серия секс-игрушек. Также компания выпускала коллекцию вибраторов к выходу "Звёздных войн".

Напомним, что премьера нового фильма от Marvel "Мстители: Война бесконечности" состоится в России 3 мая 2018 года.