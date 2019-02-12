Из королев в советники. Чем новая помощница мэра Якутска покорила мужские сердца

У Вероники два высших образования: девушка получила диплом переводчика и диплом специалиста по государственному и муниципальному управлению
Но и про личный фронт новоиспечённая помощница мэра тоже не забыла — она давно замужем и воспитывает дочку
В 2010 году Веронику признали королевой красоты — она стала победительницей конкурса "Мисс виртуальная Якутия"
Для своей новой должности Вероника уже запаслась опытом. Девушка управляла крупной гостиницей и занималась туристическим бизнесом
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