Из королев в советники. Чем новая помощница мэра Якутска покорила мужские сердца

Ещё одна эффектная девушка заняла высокий пост: 32-летняя Вероника Высоких стала советником мэра Якутска по туризму. Предлагаем вам поближе познакомиться с этой красавицей.

У Вероники два высших образования: девушка получила диплом переводчика и диплом специалиста по государственному и муниципальному управлению

Но и про личный фронт новоиспечённая помощница мэра тоже не забыла — она давно замужем и воспитывает дочку

В 2010 году Веронику признали королевой красоты — она стала победительницей конкурса "Мисс виртуальная Якутия"

Для своей новой должности Вероника уже запаслась опытом. Девушка управляла крупной гостиницей и занималась туристическим бизнесом

Новая помощница главы МВД: 8 самых ярких образов Ирины Волк