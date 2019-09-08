Наркотики разделили их жизнь на до и после: 10 вдохновляющих преображений

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Фото © Reddit/benjaminz100

Трудно описать всю опасность наркомании. Она ломает жизни миллионов людей по всему миру. Какими бы ни были причины употребления, остановиться необходимо, хоть это и трудно. В подборке ниже — 10 вдохновляющих историй, которые доказывают, что всё возможно.

Первая фотография — я начала восстанавливаться после передозировки. Вторая — сделана 18 месяцев спустя

Кимберли В.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/skab_365/" target="_blank">skab_365</a></p>

Привет! Просто хотела послать вам это. Это я спустя полтора года отказа от мета. Никогда в жизни не чувствовала себя более счастливой

Кайла Хедж

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/skab_365/" target="_blank">skab_365</a></p>

Я не могу поверить, что сегодня год прошёл с тех пор, как я почти потеряла свою жизнь. Без сомнения, самый сложный, но достойный год

Лорен Кована

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/skab_365/" target="_blank">skab_365</a></p>

Уже 4 года я чист от наркотиков. Было сложно, но оно того стоит. Будьте сильными!

GrizzMcFzz

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/pics/comments/7wlyv9/as_of_today_i_am_4_years_clean_from_drugs_i_have/" target="_blank">GrizzMcFzz</a></p>

После 12 лет без наркотиков

Nikilynn0125

<p>Фото © Reddit/<a href="https://imgur.com/gallery/iKawP#Rse9x7C" target="_blank">Nikilynn0125</a></p>

Я здесь только благодаря поддержке людей. Эти фотографии показывают лишь малую часть моего долгого пути. От боли до радости, которую я испытываю сегодня

elle_avated

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B1Clt-cl8o-/" target="_blank">elle_avated</a></p>

Я безуспешно боролся с зависимостью c 19. Сейчас мне 30 лет. Я спрятал свою гордость, попросил помощи, и это спасло мне жизнь. На данный момент я трезв 78 дней

Хлинюр

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B1B5zbkH_TP/" target="_blank">theaddictsdiary</a></p>

Очистил своё тело и разум от героина. Разница 18 месяцев

benjaminz100

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/pics/comments/8z1gua/also_clean_off_heroin_18_months/" target="_blank">benjaminz100</a></p>

Я всего год чист от мета, а моё здоровье и жизнь стали намного лучше

youwouldntknow405

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/progresspics/comments/6bn9fr/m2459_115_180_65_pounds_one_year_one_year_clean/" target="_blank">youwouldntknow405</a></p>

Я был зависим от наркотиков, но в 2011 году сумел справиться. А потом я основал некоммерческую организацию, которая стремится помочь таким же людям, каким когда-то был я

Чэд Логан

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/skab_365/" target="_blank">skab_365</a></p>

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