Наркотики разделили их жизнь на до и после: 10 вдохновляющих преображений

Трудно описать всю опасность наркомании. Она ломает жизни миллионов людей по всему миру. Какими бы ни были причины употребления, остановиться необходимо, хоть это и трудно. В подборке ниже — 10 вдохновляющих историй, которые доказывают, что всё возможно.

Первая фотография — я начала восстанавливаться после передозировки. Вторая — сделана 18 месяцев спустя Кимберли В. Привет! Просто хотела послать вам это. Это я спустя полтора года отказа от мета. Никогда в жизни не чувствовала себя более счастливой Кайла Хедж Я не могу поверить, что сегодня год прошёл с тех пор, как я почти потеряла свою жизнь. Без сомнения, самый сложный, но достойный год Лорен Кована Уже 4 года я чист от наркотиков. Было сложно, но оно того стоит. Будьте сильными! GrizzMcFzz После 12 лет без наркотиков Nikilynn0125 Я здесь только благодаря поддержке людей. Эти фотографии показывают лишь малую часть моего долгого пути. От боли до радости, которую я испытываю сегодня elle_avated Я безуспешно боролся с зависимостью c 19. Сейчас мне 30 лет. Я спрятал свою гордость, попросил помощи, и это спасло мне жизнь. На данный момент я трезв 78 дней Хлинюр Очистил своё тело и разум от героина. Разница 18 месяцев benjaminz100 Я всего год чист от мета, а моё здоровье и жизнь стали намного лучше youwouldntknow405 Я был зависим от наркотиков, но в 2011 году сумел справиться. А потом я основал некоммерческую организацию, которая стремится помочь таким же людям, каким когда-то был я Чэд Логан Полицейские показали, как изменилась девушка, которую они спасли от наркотиков