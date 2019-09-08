Наркотики разделили их жизнь на до и после: 10 вдохновляющих преображений

Первая фотография — я начала восстанавливаться после передозировки. Вторая — сделана 18 месяцев спустя
Кимберли В.
Привет! Просто хотела послать вам это. Это я спустя полтора года отказа от мета. Никогда в жизни не чувствовала себя более счастливой
Кайла Хедж
Я не могу поверить, что сегодня год прошёл с тех пор, как я почти потеряла свою жизнь. Без сомнения, самый сложный, но достойный год
Лорен Кована
Уже 4 года я чист от наркотиков. Было сложно, но оно того стоит. Будьте сильными!
GrizzMcFzz
После 12 лет без наркотиков
Nikilynn0125
Я здесь только благодаря поддержке людей. Эти фотографии показывают лишь малую часть моего долгого пути. От боли до радости, которую я испытываю сегодня
elle_avated
Я безуспешно боролся с зависимостью c 19. Сейчас мне 30 лет. Я спрятал свою гордость, попросил помощи, и это спасло мне жизнь. На данный момент я трезв 78 дней
Хлинюр
Очистил своё тело и разум от героина. Разница 18 месяцев
benjaminz100
Я всего год чист от мета, а моё здоровье и жизнь стали намного лучше
youwouldntknow405
Я был зависим от наркотиков, но в 2011 году сумел справиться. А потом я основал некоммерческую организацию, которая стремится помочь таким же людям, каким когда-то был я
Чэд Логан
Полицейские показали, как изменилась девушка, которую они спасли от наркотиков