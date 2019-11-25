NASA опубликовало даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом

В случае, если астероид Апофис столкнётся с Землёй, он унесёт жизни миллионов людей.

В попытках предотвратить сценарий апокалипсиса NASA пристально следит за траекторией движения Апофиса. Недавно представители космического агентства назвали конкретные даты возможного столкновения.

Впервые объект был обнаружен в 2004 году. Тогда исследователи боялись, что Апофис может столкнуться с нашей планетой в 2029-м. С тех пор расчёты подкорректировали и назвали десять новых дат, когда есть реальный риск смертельного удара, сообщает Daily Star.

12 апреля 2060 года.

года. 11 апреля 2065 года.

года. 12 апреля 2068 года.

года. 10 октября 2068 года.

года. 13 апреля 2076 года.

года. 13 апреля 2077 года.

года. 13 апреля 2078 года.

года. 10 октября 2089 года.

года. 13 апреля 2091 года.

года. 14 апреля 2103 года.

По оценкам NASA, в эти даты астероид будет пролетать мимо Земли со скоростью примерно 21 060 км/ч. Его диаметр составляет 325 метров, а масса — 280 миллионов тонн.

Из-за его огромного размера, скорости и близости к Земле астрономы официально назвали Апофис потенциально опасным астероидом.

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