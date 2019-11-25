NASA опубликовало даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом

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Фото © Public Domain Pictures

В случае, если астероид Апофис столкнётся с Землёй, он унесёт жизни миллионов людей.

В попытках предотвратить сценарий апокалипсиса NASA пристально следит за траекторией движения Апофиса. Недавно представители космического агентства назвали конкретные даты возможного столкновения.

<p>Коллаж © L!FE. Фото © Pexels</p>

Впервые объект был обнаружен в 2004 году. Тогда исследователи боялись, что Апофис может столкнуться с нашей планетой в 2029-м. С тех пор расчёты подкорректировали и назвали десять новых дат, когда есть реальный риск смертельного удара, сообщает Daily Star.

  • 12 апреля 2060 года.
  • 11 апреля 2065 года.
  • 12 апреля 2068 года.
  • 10 октября 2068 года.
  • 13 апреля 2076 года.
  • 13 апреля 2077 года.
  • 13 апреля 2078 года.
  • 10 октября 2089 года.
  • 13 апреля 2091 года.
  • 14 апреля 2103 года.

<p>Фото © Public Domain Pictures</p>

По оценкам NASA, в эти даты астероид будет пролетать мимо Земли со скоростью примерно 21 060 км/ч. Его диаметр составляет 325 метров, а масса — 280 миллионов тонн.

Из-за его огромного размера, скорости и близости к Земле астрономы официально назвали Апофис потенциально опасным астероидом.

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