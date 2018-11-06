Уфимские офицеры-насильники привезли свою жертву на служебной машине

Появились новые подробности в деле об изнасиловании 23-летней сотрудницы полиции из Уфы. Как удалось выяснить "Комсомольской правде", пьяные начальники полиции прислали за девушкой и её подругой служебную машину.

Сообщается, что два подполковника и майор пригласили на свой импровизированный праздник не только новенькую дознавательницу, но и её старшую коллегу. Чтобы сотрудницы полиции точно прибыли на пьянку, за ними даже прислали служебный автомобиль. При этом расстояние, которое предстояло преодолеть девушкам, составляло всего 400 метров.

В разгар вечеринки девушки крупно поссорились, не поделив одного из будущих насильников — 34-летнего Павла Яромчука. По некоторым данным, 23-летняя дознавательница симпатизировала женатому майору, и ей не понравилось, что старшая подруга также оказывала ему знаки внимания. В итоге женщина уехала домой, бросив свою молодую коллегу в компании трёх пьяных офицеров.

Дальнейшее развитие событий уже известно практически всем: девушка напилась и отключилась, после чего её изнасиловали все три начальника полиции. Наутро она вернулась домой в синяках, рассказала о случившемся родителям и чуть позже написала заявление об изнасиловании. Теперь мужчины уволены из органов и отправлены в СИЗО на два месяца. Каждому из них грозит до десяти лет лишения свободы.

Оргия внутренних дел. Как уфимские офицеры полиции превратились в насильников