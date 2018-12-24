"Чтобы не слышно было". Самбурская послала Бузову куда подальше

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"Чтобы не слышно было". Самбурская послала Бузову куда подальше

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Актриса Настасья Самбурская оскорбила телеведущую певицу Ольгу Бузову в комментариях под чужим постом. Девушка пришла в Instagram Натальи Рудовой и посоветовала Бузовой заниматься вокалом в лесу, где её никто не услышит.

Интересно, что исходная запись Рудовой не имела никакого отношения ни к Бузовой, ни к Самбурской, ни к творчеству. Девушка просто похвасталась, что решила устроить себе отдых в санатории, а Ольга Бузова поддержала её в комментариях.

Мечтаю о таком тайм-ауте. Умничка, что нашла время на себя

Ольга Бузова

<p>Фото © instagram/buzova86</p>

Этого оказалось достаточно, чтобы Настасья Самбурская попыталась напасть на поющую телеведущую.

Правильно, там лес рядом. Съездишь, вокалом позанимаешься, чтобы не слышно было

Настасья Самбурская

<p>Фото © instagram/samburskaya</p>

Интересно, что Бузова издёвку актрисы проигнорировала, а вот её поклонники молчать не стали.

Да Самбурская просто сама запеть хотела, а её не оценили, теперь гонит на тех, кто добился чего-нибудь

ivontevael

Когда ты уже угомонишься? Бузова не виновата, что ты не можешь заработать...

americos__

<p>Фото © instagram/samburskaya</p>

Настасья Самбурская не в первый раз нападает на более известных коллег. В прошлый раз объектом её издевательств стала Анастасия Волочкова. Впрочем, повод был выбран куда удачнее — тогда девушка получила полную поддержку со стороны пользователей.

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