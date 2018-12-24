"Чтобы не слышно было". Самбурская послала Бузову куда подальше

Актриса Настасья Самбурская оскорбила телеведущую певицу Ольгу Бузову в комментариях под чужим постом. Девушка пришла в Instagram Натальи Рудовой и посоветовала Бузовой заниматься вокалом в лесу, где её никто не услышит.

Интересно, что исходная запись Рудовой не имела никакого отношения ни к Бузовой, ни к Самбурской, ни к творчеству. Девушка просто похвасталась, что решила устроить себе отдых в санатории, а Ольга Бузова поддержала её в комментариях.

Мечтаю о таком тайм-ауте. Умничка, что нашла время на себя Ольга Бузова

Этого оказалось достаточно, чтобы Настасья Самбурская попыталась напасть на поющую телеведущую.

Правильно, там лес рядом. Съездишь, вокалом позанимаешься, чтобы не слышно было Настасья Самбурская

Интересно, что Бузова издёвку актрисы проигнорировала, а вот её поклонники молчать не стали.

Да Самбурская просто сама запеть хотела, а её не оценили, теперь гонит на тех, кто добился чего-нибудь ivontevael

Когда ты уже угомонишься? Бузова не виновата, что ты не можешь заработать... americos__

Настасья Самбурская не в первый раз нападает на более известных коллег. В прошлый раз объектом её издевательств стала Анастасия Волочкова. Впрочем, повод был выбран куда удачнее — тогда девушка получила полную поддержку со стороны пользователей.

"Пинай себя по голове!" Самбурская оскорбила Волочкову, ударившую собаку в эфире