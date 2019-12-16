Самбурская хотела раскрыть лайфхак идеального селфи, а вышел "накрашенный мужик"

32-летняя актриса выложила новое фото, но даже поклонники не смогли проигнорировать её внешний вид.

Настасья Самбурская, хоть и была некогда самой популярной девушкой в российском "Инстаграме", сейчас полностью посвятила себя шансону. Как ни странно, теперь актриса поёт про нелёгкую воровскую долю. Впрочем, это не мешает ей оставаться женственной и раздавать советы своим подписчицам.

Мне нужна твоя критика. И лайк. Небольшой лайфхак, щеки можно не кусать, а просто слегка расслабить челюсть , мои акулки. И кончиком языка слегка прикоснуться к корням верхних зубов, с внутренней стороны Анастасия Самбурская

Так Самбурская раскрыла секрет идеального селфи. Правда, фото, под которым был размещён совет, понравилось далеко не всем. Подписчики сочли, что актриса стала похожа на мужчину.

Жесть.... Мужик на фото! 😮 timofeevserg33

Трансуха 👨🏻‍✈️ dekei__

Это что за ужас, красотка? olyaakhmerova

Сначала показалось, мужик накрашенный 🤦🏻‍♂️ maximnikitin123

В итоге безобидный совет обернулся недовольными комментариями, на которые актриса отвечала, не стесняясь в выражениях. "Вот твоя дочка вырастет, и будут ей дядьки с отвисшими подбородками писать, что она страх", — написала Самбурская одному из подписчиков.

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