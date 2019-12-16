Самбурская хотела раскрыть лайфхак идеального селфи, а вышел "накрашенный мужик"

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Фото © Instagram/samburskaya

32-летняя актриса выложила новое фото, но даже поклонники не смогли проигнорировать её внешний вид.

Настасья Самбурская, хоть и была некогда самой популярной девушкой в российском "Инстаграме", сейчас полностью посвятила себя шансону. Как ни странно, теперь актриса поёт про нелёгкую воровскую долю. Впрочем, это не мешает ей оставаться женственной и раздавать советы своим подписчицам.

Мне нужна твоя критика. И лайк. Небольшой лайфхак, щеки можно не кусать, а просто слегка расслабить челюсть , мои акулки. И кончиком языка слегка прикоснуться к корням верхних зубов, с внутренней стороны

Анастасия Самбурская

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/samburskaya/" target="_blank">samburskaya</a></p>

Так Самбурская раскрыла секрет идеального селфи. Правда, фото, под которым был размещён совет, понравилось далеко не всем. Подписчики сочли, что актриса стала похожа на мужчину.

Жесть.... Мужик на фото! 😮

timofeevserg33

Трансуха 👨🏻‍✈️

dekei__

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/samburskaya/" target="_blank">samburskaya</a></p>

Это что за ужас, красотка?

olyaakhmerova

Сначала показалось, мужик накрашенный 🤦🏻‍♂️

maximnikitin123

В итоге безобидный совет обернулся недовольными комментариями, на которые актриса отвечала, не стесняясь в выражениях. "Вот твоя дочка вырастет, и будут ей дядьки с отвисшими подбородками писать, что она страх", — написала Самбурская одному из подписчиков.

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